Nope [CRITIQUE] – Un ranch sous les nuages

Jordan Peele avait fait sensation avec son premier film,Get out. Son petit dernier,Nope, confirme son statut de maître du thriller horrifique.

On ne peut vous en dire beaucoup plus sur l’intrigue et ce qui se trame dans le ciel, évidemment. Mais on peut par contre vous affirmer que Jordon Peele filme une fois encore merveilleusement une certaine Amérique. Des lieux cafardeux, où transpire le désœuvrement.

Le divertissement fané

Le ranch Haywood a perdu sa splendeur d’antan. Maintenant que les génies des technologies peuvent tout recréer derrière leur ordi, plus aucun réalisateur n’a besoin d’un dresseur de chevaux. OJ est ainsi obligé de vendre ses canassons au parc d’attractions du coin. Lequel est dirigé par un ancien enfant star de la télé. Le genre de gars qui ne vit que pour le regard du public.

Ce contexte permet à Jordan Peele de tricoter une critique de la société du spectacle. Il saisit parfaitement la nostalgie de ces gloires passées, ce côté vieille Amérique abandonnée.Nope est donc un thriller bien foutu et riche, drôle même parfois, qui ne se contente pas seulement de faire sursauter.

Il souffre de quelques maladresses et n’atteint pas le génie deGet outmais il est suffisamment bien torché pour nous scotcher pendant deux heures.

On vous recommande d’ailleurs fortement d’aller le voir dans une salle disposant d’un (très) grand écran. Vous ne serez pas déçus. En plus, au ciné, y a la clim’.

Thriller de Jordan Peele. Avec Daniel Kaluuya et Keke Palmer. Durée: 2h10.