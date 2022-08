Expulsé de son QG parisien, Pierrot débarque à l’improviste chez Antoine, accompagné des migrants qu’il hébergeait. L’occasion pour eux de goûter au calme (hum) de la campagne.

Ce qu’on en pense

Sans jouer aux rabat-joie, on préfère les aventures des vieux anarchistes dans leur version bande dessinée. Le premier volet était à peu près réussi. Le second sa casse la pipe. Ça cabotine à tout va et c’est à peine plus drôle qu’un bêtisier de fin d’année.

Comédie de Christophe Duthuron. Avec Pierre Richard et Bernard Le Coq. Durée: 1h32.