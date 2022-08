Plus d’une centaine de longs-métrages programmés, des rencontres publiques avec des invités renommés, une kyrielle d’événements, des expos, bref, ils ont sélectionné de quoi fêter dignement ces retrouvailles.

Cette édition est en plus doublement symbolique puisqu’on fête les 40 ans de la création de cette petite sauterie entre amis qui s’est depuis fait une belle réputation au niveau international.

Du fun, du fantastique, du culte

Quiconque a un jour posé son séant dans une salle du festival le sait, le BIFFF, c’est une ambiance. Qui sera cette année à la hauteur des exigences des fans, promettent les organisateurs.

" La sélection est clairement estampillée fun, phénoménale, fantastique avec, de temps en temps, une main au culte." On bannit donc les œuvres qui causent de la pandémie. Grande nouveauté, le BIFFF aura pour la première fois lieu au Heysel, dans le Palais 10 de Brussels Expo.

Ce nouveau terrain de jeu accueillera comme d’habitude le village par lequel les festivaliers transitent entre deux projections. On y verra notamment deux expos: Once upon a time at BIFFF et La Recyclerie Fantastique regroupant des œuvres de Jacques Lélut. Anniversaire oblige, une surprise de 25 m sur 8 m, appelée aéronef attendra également les visiteurs dans ce hall d’entrée.

Du Belge et des invités internationaux

À l’occasion de ses quarante bougies, le BIFFF mettra aussi à l’honneur le cinéma belge. Quinze films seront présentés dans cette "Belgian Wave", notamment le film d’ouverture,Vesper. Et puis le BIFFF, ce sont aussi des invités.

Sont déjà annoncés depuis quelques semaines John McTiernan, le réalisateur dePiège de cristal et Barry Sonnenfeld, le gaillard derrièreLa famille Adams.

Cette édition 2022 aura comme invité d’honneur Paul Feig, le réalisateur deMes meilleures amieset du remake féminin deGhostbusters. Il viendra notamment présenter les premières images de son nouveau film L’école du bien et du malqui sortira cet automne sur Netflix.

Autre avant-première, qui devrait intéresser les fans de séries, celle des deux premiers épisodes deHouse of the Dragon, le prequel deGame of Thrones.

Côté événements, à noter aussi, une masterclass consacrée à la représentation des sorcières dans le septième art, à leur persécution historique et à leur figure féministe moderne. Mais aussi une nouvelle édition d’ Apocalypse mon chouet du Bal des vampires (qui revient aux origines, seuls les costumes aux dents pointues seront autorisés).

Entre retour aux sources et innovation, le BIFFF est donc heureux de fêter ses quarante bougies et de retrouver ceux qui le font vivre: ses fans.

Du 29 août au 10 septembre au Palais 10 de Brussels Expo, Heysel. www.bifff.net