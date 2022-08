Marilyn Monroe au cinéma: des rôles mythiques et surprenants (vidéo)

"Troublez-moi ce soir" (Don’t Bother to Knock), véritable ovni dans la carrière de l’actrice, sort en 1952. S’il s’agit du 19e rôle de la star, il marque un véritable tournant dans sa carrière naissante. À l’époque, Marilyn Monroe enchaîne les seconds rôles dans des comédies au scénario peu abouti et cherche désespérément le rôle qui lui permettra de révéler toute sa palette de jeu.

Le film de Roy Ward Baker, dans lequel elle interprète une baby-sitter souffrant de graves troubles de la personnalité, lui permet enfin de montrer l’étendue de son talent. Aux antipodes de tout ce qu’elle a pu interpréter, la comédienne compose un personnage sulfureux, trouble et ambigu, prêt à maltraiter une fillette dont elle a la garde afin de pouvoir passer la nuit dans les bras d’un séduisant pilote. Sa performance, glaçante, ne peut que troubler quand on connaît les problèmes psychologiques auxquels doit faire face Marilyn.

En 1953, "Les hommes préfèrent les blondes" (Gentlemen Prefer Blondes)fait entrer Norma Jean Baker dans la légende. Le rôle de Lorelei Lee, une chanteuse de cabaret partie enflammer les salles de spectacle parisiennes, forge à jamais le mythe de Marilyn, la sulfureuse blonde qui fait tourner la tête de la gent masculine. Son interprétation de la chanson "Diamond’s Are a Girl’s Best Friend" marque les esprits et sera souvent reprise ou imitée, de Madonna dans son clip "Material Girl" à Nicole Kidman dans le film "Moulin Rouge".

Si ce rôle de blonde a priori vénale et matérialiste peut être considéré comme rétrograde, il permet à nouveau à Marilyn de déployer une vaste palette de talents, combinant danse, chant et comédie. Son personnage est également beaucoup plus nuancé qu’on ne peut le penser et le film donne à voir un solide duo féminin (avec Jane Russell dans le rôle de l’amie de Lorelei Lee), où il est question d’entraide dans un monde misogyne.

En 1954, la native de Los Angeles fait à nouveau sensation dans "Rivière sans retour" (River of No Return), un western à grand spectacle tourné dans les vastes étendues de l’ouest américain. Son rôle de chanteuse de cabaret n’est certes pas des plus originaux mais lui permet de tenir la dragée haute à un Robert Mitchum dont le personnage de baroudeur macho et colérique interpelle. Bien que le film puisse s’apparenter à une suite de péripéties en milieu hostile (rivières tourbillonnantes, bête sauvage, bandits,...), l’interprétation de l’actrice, empreinte d’une certaine mélancolie, en fait une œuvre beaucoup plus subtile. Les conditions difficiles de tournage et les nombreux désaccords entre Monroe (celle-ci exigeant que son jeu soit supervisé par sa coach personnelle) et son réalisateur, Otto Preminger, contribueront à faire entrer le film dans la légende.

Alors que "Les hommes préfèrent les blondes" forge le mythe Marilyn, "Sept ans de réflexion" (The Seven Year Itch) cimente à jamais l’image sulfureuse de l’actrice. Dans cette comédie de 1955 de Billy Wilder, Marilyn excelle dans le rôle d’une New-Yorkaise qui devient la source de tous les fantasmes d’un voisin, seul le temps d’un week-end. Si l’on comprend vite le sous-texte érotique du film, la censure de l’époque ne permit pas au réalisateur de faire du personnage principal, interprété par Tom Ewell, un mari adultère. Les deux acteurs redoublèrent donc d’intelligence pour faire de ce jeu du chat et de la souris une comédie pleine de sous-entendus. Le film crée l’une des séquences les plus cultes du cinéma américain lorsque la jupe de Marilyn se soulève au-dessus d’une bouche d’aération du métro. L’image devient même l’argument commercial du long-métrage, fait le tour du monde, et se retrouve transposée en une statue de huit mètres de haut créée en 2011 ("Forever Marilyn").

Derrière cette scène qui divertit le monde entier se cache néanmoins pour l’actrice une réalité beaucoup plus douloureuse. Son mari, Joe DiMaggio, excédé par la publicité qu’en font les studios quitte son épouse. Ils divorceront quelques mois plus tard.

Impossible d’évoquer les performances cinématographiques de Marilyn sans faire aussi référence au cultissime "Certains l’aiment chaud" (Some Like It Hot), qui déferle sur les écrans en 1959 et devient l’un des plus gros succès commerciaux de sa carrière. Paradoxalement, le rôle de Marilyn, une chanteuse nommée Sugar Kane, n’a rien de révolutionnaire et la cantonne à nouveau dans un registre dont elle ne parviendra jamais vraiment à se défaire. Le film doit d’ailleurs beaucoup aux prestations de Jack Lemmon et Tony Curtis, obligés de se déguiser en femmes pour échapper à la mafia, un renversement des rôles genrés surprenants dans un Hollywood habituée aux rôles masculins virilistes.

Dernier succès populaire de l’actrice, porté par l’entêtant "I Wanna Be Loved by You", le long métrage sonne comme le chant du cygne d’une Marilyn à bout, tant sur le plan physique que moral, en pleine descente aux enfers.

Trois ans plus tard, un soir d’août, l’actrice est retrouvée morte. Le rapport conclura à une overdose, probablement accidentelle. Une version que certains rejetteront pour des théories plus alambiquées, enveloppant la star d’un dernier voile de mystère mélancolique.