«Il n’y a pas de diable, juste des êtres humains»

Au départ d’un fait divers, il a imaginé avec la scénariste Isabelle Peña l’histoire d’un couple de Français, Antoine et Olga. Ils sont installés dans les montagnes de Galice, en Espagne, depuis plusieurs années pour pratiquer une agriculture écoresponsable. Tout va bien, jusqu’au jour où ils s’opposent à un projet d’éoliennes qui pourrait rapporter gros aux habitants de cette région très pauvre.

Du conflit de voisinage au crime

Les voisins de la ferme d’à côté, deux frères, se mettent alors en tête de pourrir la vie de ces étrangers qui viennent perturber l’équilibre de l’endroit. Ça commence par des menaces, des tentatives d’intimidation, pour en venir au crime…

" On a essayé de montrer la frustration, la peur de l’autre, explique le réalisateur Rodrigo Sorogoyen.Je crois que le sadisme existe très peu. Quand on fait du mal à quelqu’un, c’est rarement par sadisme. Je crois que les deux frères ont une peur enfantine. Ils croient que ces étrangers vont leur voler, leur prendre quelque chose. Il y a quelque chose d’animal, d’instinctif dans leur comportement."

La réalité de la ruralité

De quoi casser l’image idyllique du retour aux sources en pleine nature… " On pense que la vie là-bas est incroyable mais on voulait essayer de montrer la vie à la campagne de manière pragmatique, réaliste. Je crois que ce sont des choses qu’on peut noter, voir, respirer à travers le film. Il y a des paysages incroyables, c’est un autre rythme de vie, ce qu’on voit, ce qu’on goûte, ce qu’on sent est totalement différent. C’est une vie dure, on vit avec la nature, avec les animaux qui peuvent être dangereux, qu’on ne comprend pas. Ce sont des choses logiques mais qui servent à comprendre l’ambiance dans laquelle ce crime est commis."

Cela dit, tout n’est pas horrible, nuance le réalisateur. " Les paysages sont inspirants. Il fallait aussi faire comprendre pourquoi ce couple veut rester habiter là."

La nature humaine

En filmant ce conflit, Rodrigo Sorogoyen tente donc de comprendre ce qui pousse les êtres humains à la violence. Il ne donne pas de réponse toute faite, laissant le spectateur se faire sa propre idée sur les différents personnages. " La raison pour laquelle j’adore ce travail c’est parce que j’essaie de comprendre. Il n’y a pas de diable, juste des êtres humains", confie-t-il.

Las Bestias dépeint donc un monde rural où règne la force, la masculinité. Mais où le plus fort n’est finalement pas forcément le plus imposant, ou celui qui donne le plus de la voix. Une brillante réflexion sur la nature humaine.

Thriller de Rodrigo Sorogoyen. Avec Marina Foïs et Denis Ménochet. Durée: 2h17. En salles depuis le 3/8.