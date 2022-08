Bullet Train, L’année du requin, To Olivia, etc.: les sorties cinéma de ce mercredi 3 août 2022

Un train qui va très vite, un requin français, des bêtes et Roald Dahl : il y a tout cela, et plus encore, dans les sorties cinéma de ce mercredi 3 août 2022. Les critiques de L’Avenir vous disent quoi en penser. Vous n’êtes pas obligés de les croire. Juste de les lire.