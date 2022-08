On pouvait s’attendre à du rythme et du mouvement de la part du réalisateur deDeadpool 2etFast and Furious: Hobbs and Shaw. Ceux qui s’endorment vite au cinéma ne seront pas déçus. Les scènes s’enchaînent à un rythme aussi effréné que celui du train qui transporte notre bande de tueurs.

Cette avalanche d’informations et de va-et-vient entre les wagons et les petites affaires des différents personnages est assez fatigante, d’ailleurs. C’est imparfait, donc, mais le voyage reste divertissant, dans le genreSnatch (Guy Ritchie) et autres délires impliquant des maniaques (un poil looser) de la gâchette.

Film d’action de David Leitch. Avec Brad Pitt, Joey King et Aaron Taylor-Johnson. Durée: 2h07.