Chris Rock sort du silence après la gifle reçue par Will Smith aux Oscars

L’acteur américain s’était ensuite publiquement excusé, Chris Rock s’étant, lui, refusé à tout commentaire. "Je n’ai pas grand chose à dire sur ce qui s’est passé", avait lancé l’humoriste quelques jours après, lors d’un spectacle pour sa première apparition publique. "Je suis encore en train de digérer ce qui s’est passé. Donc, à un moment donné, je vais parler de ça. Et ce sera sérieux et drôle", avait-il ajouté.

Une chèvre baptisée… Will Smith

Chris Rock (centre) et Kevin Hart (droite) posent avec la chèvre. ©Twitter

Quatre mois plus tard et pour la première fois, l’humoriste est donc sorti de sonsilence autour de cette altercation. "Ceux qui disent que les mots font mal n’ont jamais reçu de coup de poing dans la figure", a-t-il ainsi lors d’un spectacle joué dans le New-Jersey dans lequel Kevin Hart, un humoriste américain, lui avait amené sur scène une chèvre baptisée… Will Smith.

"Je ne suis pas une victime. Ouais, cette merde m’a fait mal. Mais je me suis débarrassé de cette merde et je suis allé travailler le lendemain. Je ne vais pas à l’hôpital pour une coupure de papier", avait poursuivi Chris Rock.

Un coup à la carrière de Will Smith

L’affaire de la gifle a cependant bien aidé le spectacle de Chris Rock "Ego Death World Tour", dont les ventes de billet avaient explosé fin mars.

Tout le contraire pour Will Smith qui avait annoncé démissionner de l’Académie des Oscars, avant d’être interdit de cérémonie pendant 10 ans, et dont plusieurs projets de films avaient pris, à l’époque, du plomb dans l’aile. Le film "Bad Boys 4" a été mis en pause. Tout comme le projet de film "Fast and Loose" sur Netflix.