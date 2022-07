Amber Heard a été condamnée à lui verser 10 millions de dollars de dommages et intérêts pour calomnie : ses propos ayant atteint sa réputation et l’ayant coupé du monde professionnel pendant de nombreux mois.

«Opération rédemption»

Libéré par sa victoire judiciaire face à son ex-femme, Johnny Depp s’apprête à incarner Louis XV dans le prochain film de Maïwenn. La réalisatrice de "Polisse" et "Mon roi" y jouera elle-même Madame du Barry, la “fameuse maîtresse de Louis XV” et dernière favorite du roi, guillotinée à la Révolution. Le film est entièrement tourné en Français et se déroule en région. La sortie en salles est prévue en 2023.

Côté musique, Johnny Depp accompagne actuellement le guitariste Jeff Beck pour une tournée en France. Ensemble, l’acteur et le musicien se sont associés sur l’album studio "18" qu’ils ont présenté en Angleterre mais aussi en France: au festival Jardin Sonore, à Jazz In Marciac ou encore à l’Olympia ce lundi 25 juillet.