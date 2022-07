The Last Execution (Nahschuss) [CRITIQUE] - La rébellion du bon petit soldat

En 1981, Franz Walter, jeune ingénieur civil à peine sorti des études, est recruté par le service des renseignements de la RDA. Un poste en or, croit-il en l’acceptant, naïvement.

Au début, tout va pour le mieux. Franz est envoyé en mission en Allemagne de l’Ouest pour recueillir des informations sur un supposé dissident. Son travail est apprécié. Puis on lui demande d’aller un peu plus loin, encore et encore un petit peu plus. Et Franz de remettre en cause les ordres qu’on lui assigne. Une grave erreur dans ce genre de système.

Ce qu’on en pense

Il a voulu jouer avec le système, le Franz et le système a contre-attaqué. L’histoire du dernier homme exécuté par l’Allemagne de l’Est avant l’abolition de la peine de mort dessine une nouvelle fois les traits d’un régime dictatorial.

Comme Leave no traces , sorti il y a quelques mois, The last execution tisse une toile autour de son héros. Un bonhomme ordinaire, qui veut bien faire. Qui est persuadé du bien-fondé du système dans lequel il évolue. Jusqu’à ce que…

Même si on connaît la chanson, la mélodie reste glaçante. Sur le mode du thriller intimiste, The last execution nous entraîne dans les remous des questionnements moraux de ce brave gars.

Ça ne vaut pas La vie des autres , grand film sur l’horreur sournoise de la Stasi. Mais c’est suffisamment éloquent pour nous tenir en haleine et stimuler nos petites cellules grises.

Drame de Franziska Stünkel. Avec Lars Eidinger et Devid Striesow. Durée: 1h56.