Minions 2 [CRITIQUE] - Une overdose de banana

Ils bossent donc de toutes leurs forces dans le repaire de Gru, pour inventer des armes et munitions dignes des méchants les plus en vogue du moment.

En somme, les Minions font tout ce qu’ils ont déjà fait dans les quatre précédents volets. Ils enchaînent les gaffes, se tapent dessus et servent avec dévotion Gru. Alors, l’intrigue ne se limite pas à la fabrication du matos, on vous rassure. Mais elle n’est pas tellement plus développée. Le jeune Gru se retrouve pris dans une querelle entre ses idoles et va apprendre la valeur de l’amitié. Snif.

Entre curiosité et lassitude

C’est amusant, les bêtises de Kevin, Stuart et Bob feront rire les enfants. Leurs parents aussi trouveront de quoi sourire s’ils sont clients de ce genre d’humour un peu stupide. On ne s’éloigne d’ailleurs pas d’un fifrelin de la recette qui a fait le succès de la saga. Mais c’est bien ça le problème. Les "bananaaaa" ça va cinq minutes. Quand ça dure pendant cinq films ça commence à devenir usant.

Même si notre curiosité est satisfaite par la découverte de la genèse de Gru, on reste sur notre faim. Les Minions ne se renouvellent pas d’un iota. Moi, moche et méchant premier du nom créait une forme de surprise avec ces personnages mauvais mais attachants. Maintenant, on tourne en rond et on attend un peu de sang neuf.

Film d’animation de Kyle Balda, Brad Ableson et Jonathan Del Val. Durée: 1h28.