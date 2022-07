Melvil Poupaud, acteur à facettes

Un bonheur pour le bonhomme qui aime se laisser surprendre, voire se sentir un peu "largué", dans la vie comme dans son travail. " J’aime bien ça, que la réalité me dépasse un peu, j’aime bien le côté un peu surréaliste de la vie, un peu borderline ", a confié l’acteur, lors de son passage dans notre capitale.

Garder du mystère

C’est donc pour cette raison, entre autres, qu’on le retrouve dans des films variés, parfois pointus ou plus grand public, mais avec toujours cette tendance à éviter ce qui est trop formaté.

" Aujourd’hui, on a l’impression qu’il faut toujours comprendre tout, être pris par la main en tant que spectateur pour avoir les clés des films et des personnages. Là, dans Petite fleur , on ne sait pas si c’est une comédie, un drame, si le personnage est gentil ou méchant. Moi, tout ce qui a toujours compté c’était de faire des bons trucs et ne pas faire trop de concessions au cinéma commercial. "

Même s’il affiche déjà plus de trente ans de carrière au compteur, Melvil Poupaud ne ressent pas de lassitude parce qu’il obtientdes rôles de plus en plus intéressants, avec des metteurs en scène qu’il aime beaucoup.

François Ozon, par exemple, avec lequel il a tourné Grâce à Dieu et Été 85 . Arnaud Desplechin aussi, qui l’a choisi pour incarner le frère de Marion Cotillard dans Frère et sœur . Ou encore Mia Hansen-Love avec laquelle il a tourné Un beau matin dont la sortie est prévue à l’automne prochain.

" Je prends de plus en plus de plaisir en vieillissant. Je me sens de plus en plus légitime et à l’aise dans ma peau de comédien et prêt à expérimenter et à aller de plus en plus loin dans l’interprétation. Je suis plus épanoui maintenant dans mon métier. "

Un curieux qui explore

Une question de maturité, sans doute, en partie. " Quand j’étais plus jeune, j’avais plus un emploi de jeune premier ténébreux qui est un peu fatigant même si j’ai essayé de m’en émanciper rapidement et de ne pas me complaire dans ce côté beau jeune homme , explique-t-il. Avec l’expérience je pense que j’ai acquis plus de souplesse dans mon jeu, je suis capable de faire le mauvais comme le bon. Avec la série Ovni(s) (sur Be TV, NDLR) je montre que je suis capable d’aborder une tonalité plus comique, plus burlesque. C’est normal, c’est comme un guitariste ou un tennisman, votre jeu s’enrichit. Je pense qu’un artiste ou un sportif qui aime son métier a envie d’explorer différentes facettes et à force d’explorer il les maîtrise. "

Melvil Poupaud a donc un côté touche-à-tout. Il a réalisé des courts-métrages expérimentaux, s’est essayé au métier d’écrivain et à la musique, aux côtés de son frère, le musicien Yarol Poupaud.

" Je n’ai pas la prétention de dire que je suis vraiment musicien ou écrivain , temporise notre gaillard. Ce n’est pas mon métier. Je fais ça en dilettante. J’ai aussi fait un peu de photo, un peu de dessin, toujours par curiosité. " Car il en est de plus en plus convaincu, lui, son métier, c’est d’être acteur.