Les zombies, façon Hazanavicius: mode d’emploi

Du méta, en veux-tu, en voilà

Michel Hazanavicius aime parler du cinéma. Dans The Artist , il se réappropriait les codes du cinéma muet. Dans Le redoutable , il jouait avec le style de Jean-Luc Godard. Ici, il touche au film de zombies. Un genre qu’il ne connaissait pas bien mais qui l’a visiblement inspiré. " J’avais vu les films de Romero , commente le réalisateur. Du côté des films récents, j’avais vu Le dernier train pour Busan que je trouvais vraiment hyper bien. Mais je ne peux pas dire que je suis un fan de films de zombies. Soit ils sont très réussis et ça me fait plutôt peur. Soit ils sont vraiment foireux et j’ai tout de suite un truc de parodie qui se met en place, un truc de ridicule. "

Le cinéma, cet artisanat

Coupez! pastiche donc les films de genre mais en rendant hommage à ceux qui les font. " On peut penser ce qu’on veut des qualités de chaque film mais je trouve que la dévotion et l’énergie des fabricants, acteurs, réalisateurs, techniciens, c’est toujours génial et touchant. C’est compliqué de faire des films. Il y a un côté un peu dérisoire à se dire j’ai passé deux ans de ma vie à me lever hyper tôt tous les matins, à suer sang et eau, à essayer de trouver des financements, à pleurer, à essayer de convaincre des acteurs, techniciens, à courir après le temps, pour au final raconter une petite histoire d’une heure et demie que les gens vont peut-être regarder du coin de l’œil. Je trouve ça très beau. C’est très héroïque, il y a un côté un peu Don Quichotte. "

Un grand enfant

Grand amateur d’expérimentation, le réalisateur français a vu Coupez! comme un terrain de jeu. Une opportunité pour se marrer. " C’est une espèce de jeu de construction. Je l’ai fait un peu comme un tour de magie. On voit un truc et puis après on revoit le même objet mais sous un angle différent. Je sentais que je pouvais faire un film personnel, quand bien même c’était un remake assez fidèle. "

Un cinéphile

Le nouveau film de Michel Hazanavicius fait donc partie de ces films qui gagnent à être revus pour en apprécier tous les détails. " J’aime bien, quand je fabrique les films, prendre en compte le fait qu’on peut les revoir. Il y a des strates supplémentaires. Celui-là, je pense qu’on rigole mais que si on le revoit une deuxième fois, on découvre d’autres choses. "

Comme spectateur, Michel Hazanavicius aime d’ailleurs revoir certains films, des classiques, mais pas que… " Il y en a que je vois régulièrement et qui ne sont pas forcément de grands films. Amour et Amnésie , Happy Gilmore , les films d’Adam Sandler, j’adore les revoir, les partager avec mes enfants. J’adore les films de Jim Carrey, j’ai récemment revu Fous d’Irène. J’aime beaucoup le cinéma italien, les comédies classiques, je trouve que ce sont souvent des chefs-d’œuvre. Une vie difficile de Dino Risi, c’est très drôle mais sublime. "

Comédie de Michel Hazanavicius. Avec Romain Duris et Bérénice Bejo. Durée: 1h51. En salles le 29/6.