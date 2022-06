Des aides pour les cinémas de quartier

Ce n’est un secret pour personne, les salles de cinéma ont trinqué durant les deux dernières années de pandémie. Si des grands groupes comme Kinepolis ou UGC ont su faire le gros dos, les exploitants de cinémas de quartier ont tiré la langue. Et même si les mesures anti-Covid ont été levées au printemps, le secteur tarde à retrouver son niveau de revenus d’avant la crise sanitaire. Les raisons? Certains ont pris l’habitude de rester chez eux et de regarder un film en streaming. D’autres doivent faire des choix face à l’inflation galopante et l’augmentation des prix des carburants et de l’alimentation. Dans ces circonstances, sortir au cinéma en famille peut s’avérer un luxe.