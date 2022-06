Mort de Jean-Louis Trintignant, l’acteur au charme ambigu

Pilote automobile

Jean-Louis Trintignant en vrai pilote de course. ©© Studiocanal

Son père, un industriel prénommé Raoul, était maire de Pont-Saint-Esprit. Trois de ses oncles furent pilotes automobiles, un seul, , Maurice, réussissant une grande carrière chez Bugatti et Ferrrari notamment. Une passion du pilotage dont héritera le comédien qui, début des années 80, mettra un temps la comédie de côté pour faire de la compétition comme pilote pro chez British Leyland. Il courra plusieurs rallyes, les 24 heures du Mans et fera même 2een 1982 aux 24 heures de Spa, avec ses équipiers Jean-Pierre Jarrier et Thierry Tassin.

Mais revenons au début des années 50, lorsqu’il est pris par le virus du théâtre et abandonne ses études de droit. Il suit aussi des cours de réalisateurs (il réalisera plus tard deux films, " Une journée bien remplie " en 1972 et " Le Maître-nageur " en 1978).La reconnaissance vient avec le mythique et sulfureux " Et Dieu… créa la femme " (1956), où il se consume d’amour pour Brigitte Bardot devant les caméras...et à l’abri de celle-ci, faisant exploser le couple qu’elle forme à l’époque avec le réalisateur du film, Roger Vadim (avec qui il tournera pourtant encore " Les liaisons dangereuses 1960 ").

Un homme et une femme

En 1966, c’est la gloire internationale avec " Un homme et une femme ", avec Anouk Aimée, qui marque aussi l’avènement chabadabadesque de Claude Lelouch, Palme d’or à Cannes et oscar du meilleur film étranger.

Trois ans plus tard, il est prix d’interprétation masculine à Cannes pour son rôle dans " Z " de Costa-Gavras aux côtés d’Yves Montand.

Avec sa présence singulière, ce ton doux et grinçant à la fois, il mène alors une double carrière entre théâtre et cinéma d’auteur français ou italien. Ce sont des années fastes avec " Ma nuit chez Maud " d’Eric Rohmer, avec Françoise Fabian, " Le Conformiste " de Bernard Bertolucci (1970), film qu’il considère comme son plus beau rôle, d’après un roman de Moravia. On le voit aussi dans " Le Mouton enragé " de Michel Deville (1974) ou " Les violons du bal " de Michel Drach (?) ou " Flic story " de Jacques Deray. Il refuse..." Le dernier Tango à Paris " que jouera finalement Marlon Brandon. Nouveau succès avec " L’Argent des autres " de Christian de Chalonge en 1978. Début des années 80, sur exigence de Kubrick lui-même, il double Jack Nicholson dans la version française de " Shining ". Puis il enchaîne les films, tourne le tout dernier Truffaut ("V ivement dimanche " en1983), puis " Un homme et une femme, 20 ans déjà " de Lelouch, un bide relatif toutefois.

Un césar reçu...alors qu’il joue au théâtre à Bruxelles

Sa carrière est ensuite plus hésitante. Il se dit lassé du cinéma, privilégie le théâtre. Il achète un domaine viticole en 1996, dans le Gard et devient producteur d’un vin parmi les mieux notés de la vallée du Rhône.

Dans «Amour» de Michaël Haneke, le rôle tardif qui lui vaudra toutes les consécrations.

Après 10 ans d’absence au cinéma, en 2012, il joue " Amour " avec Emmanuelle Riva, sous la direction de Michael Haneke, drame intimiste où il incarne un octogénaire assistant à l’agonie de son épouse. Le film reçoit la Palme d’or et lui le césar du meilleur acteur en 2013. Il n’assiste pas à la cérémonie, ayant tenu à honorer l’engagement de quatre soirées à Bruxelles, pour dire Prévert,Desnos et Vian. " À 82an s, nous dit-il à l’époque, j’ai l’impression qu’il est temps que je cède la place aux jeunes ".

Il va encore tourner " Happy end " (de Haneke à nouveau, en 2019). Il dit souffre d’un cancer mais tourne quand même deux Lelouch, l’un avec Anouk Aimée à nouveau (" Les plus belles années d’une vie ", en 2019) et " L’amour c’est mieux que la vie " (sorti en janvier dernier). Il est apparu le 12 mars 2021 pour remettre les césars des meilleurs espoirs masculins et féminins… Une sorte de passation, et une de ses dernières apparitions.