Buzz l’Éclair [CRITIQUE] - L’Éclair en chair et en os

La bonne idée, c’est de sortir de l’univers des jouets pour composer un film indépendant. Il ne s’agit donc pas d’un "préquel" ou d’une "origin story" comme on en voit à la pelle. En fait, Pixar nous montre le film qui a charmé le jeune Andy au point de lui donner envie de posséder le jouet Buzz l’Éclair.

Pour la faire courte, on débarque sur une planète inconnue où le vaisseau de Buzz vient d’atterrir. Le ranger et son équipage explorent les lieux et se rendent rapidement compte qu’ils ne sont pas les bienvenus. Hélas, dans sa fuite, Buzz commet une erreur qui condamne tout le monde à rester coincé sur cette planète hostile.

Honteux, il va donc faire tout ce qu’il peut pour sortir ses compagnons du pétrin et les ramener sains et saufs sur Terre.

Un peu de sérieux, mais pas trop

Nous avons ici tous les ingrédients du film de science-fiction. Des vaisseaux, des héros en combinaison spatiale, des méchants robots et même un paradoxe temporel. Buzz l’Éclair a donc de quoi satisfaire les spectateurs adultes. Autrement dit: les trentenaires qui ont grandi avec Toy Story . On craignait un peu le film trop sérieux, Buzz n’étant pas le plus marrant de la bande de jouets. Mais les scénaristes s’en sortent bien en ajoutant des personnages secondaires assez truculents. Un chat-robot aux multiples talents, notamment. Les enfants, premiers concernés par ce genre de divertissement, ne sont donc pas oubliés. Les différents niveaux de lecture offrent un spectacle familial soigné et plutôt original pour un produit dérivé.

Film d’animation d’Angus MacLane. Durée: 1h49.