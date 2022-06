Oui, quand j’ai lu le scénario, il m’a beaucoup plu. Ensuite j’ai rencontré Banu (NDLR: la réalisatrice) et elle m’a beaucoup plu aussi. Elle m’a expliqué sa vision du film, et je me suis dit waw, c’est un projet unique, j’ai vraiment envie d’en faire partie.

J’ai grandi avec une mère alcoolique, et j’ai moi-même eu et aurai toujours des problèmes d’addiction

Vous incarnez Léa, une mère toxicomane dont l’absence hante le personnage principal Joey (Louka Minella). Qu’est-ce qui vous a attirée dans ce rôle?

Incarner une accro, une toxico, me tenait à cœur pour des raisons personnelles et politiques. J’ai grandi avec une mère alcoolique, et j’ai moi-même eu et aurai toujours des problèmes d’addiction. J’ai perdu beaucoup d’amis à cause de ça. Or, la société voit ça comme quelque chose qu’on peut contrôler, et pas comme une maladie. Alors que ça l’est, c’est prouvé. Mais on n’a pas d’empathie pour les toxicos comme on en aurait pour un malade du cancer. Dans le film, mon personnage cherche une issue à travers le spirituel, mais elle ne la trouve pas, donc elle se tourne vers la drogue pour remplir ce vide, et oublier la douleur qu’elle ressent. Je connais beaucoup de parents junkies, et j’ai de l’empathie pour eux. Donc je voulais infuser de l’humanité dans ce personnage, et dans son histoire.

Je n’avais aucune idée quand j’ai pris la parole que ça allait prendre ces dimensions

C’est votre premier film depuis 2018 et l’affaire Weinstein, dont vous avez été une des accusatrices. Break volontaire, ou conséquence de l’affaire?

À la base c’était un choix, je voulais faire une pause. Avant ça, j’avais parfois accepté certains rôles pour l’argent. Ce n’est pas la meilleure raison pour faire un film, mais j’avais deux enfants à nourrir! Mais à un moment, j’en ai eu assez. Je tourne depuis que j’ai 9 ans, et j’avais perdu mon désir, ma motivation. Donc j’avais besoin d’un break en soi. Mais oui, après le "scandale", c’est vrai que ce n’était pas facile de retravailler. Je n’avais aucune idée quand j’ai pris la parole que ça allait prendre ces dimensions, parce que je ne pense jamais aux conséquences quand je fais les choses. Mais oui, ce film est le premier que je fais depuis toute cette histoire.

Une des victoires concrètes de #MeToo: aujourd’hui, Weinstein est en prison…

Oui, et j’ai gagné au tribunal contre la presse italienne et tous les gens qui m’ont calomniée. Je pense que cette histoire a beaucoup changé notre perception des violences sexuelles. Ce mythe de l’inconnu dans une ruelle, désormais on sait que c’est plus nuancé, qu’il y a l’abus de pouvoir, de l’emprise psychologique. Et aujourd’hui ma fille a une meilleure chance face à cela.

Sans Soleil de Banu Akseki. Avec Asia Argento, Louka Minella, Sandrine Blancke, Astrid Whetnall… En salles ce mercredi; Durée: 1h40.