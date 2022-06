Ébranlée par le décès brutal de son mari, Harper part s’isoler dans un petit village dans la campagne anglaise. Le calme de l’endroit devrait lui permettre de se ressourcer et de faire son deuil. Mais c’était sans compter sur une présence inquiétante qui se met à la suivre au retour d’une balade dans les bois.

Ce qu’on en pense

Le cinéma d’horreur, c’est quand même vachement intelligent, parfois. Il n’y a pas que Get out qui parvient à soulever des questions sociétales en jouant sur les codes de l’épouvante: Alex Garland nous le montre en maniant aussi bien les images révulsantes et les ambiances glauques que la réflexion.

La mésaventure de cette jeune femme en plein deuil permet d’aborder les relations homme-femme, à coup de métaphores et parallèles. Alors, il faut suivre et cogiter un peu pour saisir ce que le bonhomme veut nous dire. Mais c’est nettement plus intéressant qu’une intrigue servie sur un plateau, à grand renfort de clichés. Il s’autorise même un brin d’humour déstabilisant, et un étrange côté biblique.

La scène qui touche

Le bouquet final qui mélange pure vision d’horreur et révélation, en allant au bout du délire mystique.

Film d’horreur d’Alex Garland. Avec Jessie Buckley et Rory Kinnear. Durée: 1h40.