Voilà plus de trente ans que Jean, Patrick, Joanna, Romane et Guillaume sont amis. Pour fêter le futur mariage de Patrick, l’éternel célibataire, la bande de cinquantenaires se retrouve en Champagne, dans le vignoble de Romane et sa femme, Irina.

Tout le monde est heureux, en apparence, du moins. Car derrière chaque sourire, se cache une casserole parfois bien gratinée.

Ce qu’on en pense

Le cinéma profite du début de la saison des barbecues pour sortir les films de copains. Nous, on préfère nettement l’odeur des saucisses grillées à celle de ce gang réuni au bord de la piscine pour s’engueuler.

On a ici affaire à un ramassis de clichés de la bande de Français nantis qui n’a rien d’autre à faire que de se bouffer le nez pour des conneries.

On ne vous étonnera certainement pas en vous disant qu’il est question de tromperies, de secrets refoulés et de batailles d’ego. Ne manque que Christian Clavier, probablement trop vieux pour faire partie du groupe. Dommage, ça aurait achevé le tableau.

La scène qui tache

Au bord de la piscine (forcément), les "amis" font connaissance avec la future épouse de Patrick. L’occasion de caser une fausse ouverture d’esprit totalement mal placée.

Comédie de Nicolas Vanier. Avec Elsa Zylberstein et François-Xavier Demaison. Durée: 1 h 43.