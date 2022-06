Gifle aux Oscars: Jada Pinkett Smith sort du silence

"Dans le monde dans lequel on vit, on a besoin d’eux, a encore déclaré la comédienne. Et nous avons tous besoin les uns des autres. En attendant, Will et moi continuons de faire ce que nous avons toujours fait depuis 28 ans. Et c’est comprendre la vie à deux."

Invitée de l’émission "Red Table Talk" afin de discuter de la maladie qui provoque la chute de ses cheveux, Jada Pinkett Smith, qui a été contacté par "des milliers de personnes" après les Oscars, souhaite désormais "informer ce qu’est réellement l’alopécie".

Coupable d’avoir giflé Chris Rock pour une blague sur la maladie de sa femme, Will Smith est toujours interdit de participer à toute cérémonie des Oscars. Et ce, pour une durée de dix ans.