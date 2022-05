Louis, écrivain, et Alice, actrice, sont frère et sœur. Ils se détestent et ne se parlent plus depuis vingt ans, pour une raison indéterminée. Mais la mort de leurs parents va les forcer à se revoir et peut-être à renouer le dialogue.

Ce qu’on en pense

Plus le temps passe, plus on appréhende de voir les films d’Arnaud Desplechin. Alors que son précédent est à peine sorti dans nos salles, v’là que le nouveau rapplique. Clairement, on aurait bien fait une pause plus longue entre les deux.

Le réalisateur français pousse encore plus loin son cinéma verbeux, tombant cette fois dans un irritant blabla.

Pourtant, il utilise les mêmes ficelles et traite de la même thématique que dans Un conte de Noël . Mais il tire tellement sur l’élastique qu’il en vient à se rompre.

Marion Cotillard et Melvil Poupaud passent leur temps à gueuler, dans une caricature de drame familial. C’est tellement pénible qu’on n’a plus du tout envie de comprendre leurs petits problèmes bourgeois.

Tout ce qu’on veut, c’est qu’ils la ferment et aillent se faire une tisane pour se calmer.

La scène qui tache

Ces lectures, face caméra, des griefs de l’un et l’autre. Un cliché de film d’auteur français.

Drame d’Arnaud Desplechin. Avec Marion Cotillard et Melvil Poupaud. Durée: 1h48.