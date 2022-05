C’est magnifique! [CRITIQUE] - Le destin d’un (trop) gentil garçon

Ce qu’on en pense

L’émancipation d’un naïf, perdu dans les dédales du monde moderne. On sent la volonté de faire un machin poétique, façon Amélie Poulain , mais il ne suffit pas de jouer avec les couleurs de l’image pour construire un univers. À force d’être trop gentil ça en devient plat et sans enjeux. E.LE.

Comédie de Clovis Cornillac. Avec Clovis Cornillac et Alice Pol. Durée: 1 h 37.