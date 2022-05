Le Palmarès:

Caméra d’or: "War Pony", de Riley Keough et Gina Gammell.

Prix d’interprétation féminine: Zar Amir Ebrahimi, Iranienne à l’affiche du film "Les Nuits de Mashhad" (Holy Spider).

Prix du scénario: Tarik Saleh pour "Boy from heaven".

Prix d’interprétation masculine : Song Kang-ho pour son rôle dans "Les Bonnes Etoiles"

Le prix du jury: les Belges Charlotte Vandermeersch et Felix van Groeningen ("Les huit montagnes") arrivent ex aequo avec "Eo", de Jerzy Skolimowski.

Prix du 75e festival de Cannes ("prix unique"): les Belges Luc et Jean-Pierre Dardenne pour "Tori et Lokita".

Prix de la scène: Park Chan-wook pour "Decision to Leave".

Le Grand Prix: est attribué ex aequo à "Close" de Lukas Dhondt et à "Stars At Noon" de C. Denis.

La Palme d’Or: Ruben Ostlund pour "Triangle of Sadness" ("Le Triangle de la tristesse")