Le jury, présidé par Vincent Lindon, décernera la très convoitée Palme d’or au film qui les a le plus ému, interrogé, secoué ou impressionné. Nous n’allons pas jouer au jeu des pronostics, difficiles à établir. À la place, nous allons plutôt passer en revue ce cru post-covid.

Une sélection comme d’habitude très masculine puisque sur 23 cinéastes, on dénombre cinq femmes seulement, dont Charlotte Vandermeersch, co-réalisatrice des Otto montagne .

Les femmes étaient donc en minorité derrière les caméras. Hormis quelques exceptions, elles étaient cependant présentes à l’écran, dans des rôles plus ou moins importants. Ce qui marque, cette année, c’est que les pauvres n’ont pas toujours vécu une partie de plaisir.

Y a des claques qui se perdent

La palme est sans conteste décernée au film Holy Spider du réalisateur danois d’origine iranienne Ali Abbasi. Les femmes font partie de l’intrigue, mais pour se faire étrangler par un serial killer. Et on ne nous passe aucun détail, des fois qu’on n’aurait pas compris lors de la première scène.

Le Russe Kirill Serebrennikov nous fait, lui, le portrait de l’épouse de Tchaïkovski. Alors, certes, elle cause des dommages dans son entourage, mais elle s’en prend aussi plein la gueule et pas que physiquement.

Dans Stars at noon de Claire Denis, l’héroïne semble avoir plus de contrôle. Ce qui n’empêche pas de la voir obligée de se prostituer pour obtenir du shampooing.

L’art de la suggestion

Et puis il y a ceux qui suggèrent la violence, sans trop en dévoiler à l’écran. Chez Park Chan-wook, on découvre que le personnage principal féminin se fait battre par son vieux mari. Quant à la jeune Lokita de Jean-Pierre et Luc Dardenne, elle n’est pas épargnée non plus.

Heureusement, à côté de toutes ces femmes malmenées, on trouve aussi des personnages féminins complexes, qui ne font pas que de la figuration et mènent la danse. On pense à Broker du Japonais Hirokazu Kore-Eda qui met en scène deux femmes flics marquantes.

On peut également pointer Les amandiers dans lequel la jeune comédienne, alter ego de la réalisatrice Valéria Bruni-Tedeschi, irradie et déborde de passion et d’énergie.

Il ne faut donc pas tout voir en noir. D’une certaine manière et même si elle n’y est parfois pas allée par quatre chemins, cette sélection, a dénoncé les formes de violence faites aux femmes. Reste encore à obtenir plus de parité parmi les cinéastes.