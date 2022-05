Festival de Cannes 2022: Tori et Lokita des frères Dardenne, un film pour balayer les préjugés

Pourtant, une fois installés dans les fauteuils rouges du Grand Théâtre Lumière pour assister à la projection officielle de leur travail, ils ressentent toujours la même inquiétude.

" Quand on est intéressé par ce qu’on fait, même si c’est la dixième fois, c’est comme si c’était toujours la première, d’une certaine manière , réagissent les deux réalisateurs. Même s’il ne faut pas le nier, la première fois, c’est la première fois. "

Cette année est cependant un peu particulière car c’est la première fois qu’on retrouve autant de réalisateurs belges en sélection. " C’est bien , se réjouissent les frères Dardenne. C’est la preuve que les pouvoirs publics ont une vraie politique culturelle, que ce soit communautaire, régional et fédéral. On forme aussi des gens, maintenant reste à former les spectateurs, parce qu’on en manque (rires). C’est une éducation aussi d’aller au cinéma quand on a sept-huit ans. Les écoles ont ce vrai rôle à assumer. Les parents, aussi, devraient arrêter de dire aux enfants de regarder l’écran à la maison pour avoir un peu la paix et les emmener au cinéma. "

Faire bouger les lignes

Les deux frères font donc face à Lukas Dhont dont le deuxième film, Close , a été présenté hier et à Félix Van Groeningen et Charlotte Vandermeersch qui ont eux présenté leur Otto montagne au début du festival.

Trois films belges, donc. Et trois sujets et manières de filmer assez différents. Avec Tori et Lokita , Jean-Pierre et Luc Dardenne voulaient raconter l’histoire de ces enfants, ces mineurs en exil, non accompagnés.

" On a parlé avec des psychiatres qui s’occupent d’eux et ils nous ont raconté que c’était vraiment la solitude la chose plus difficile à vivre. On est sans famille, sans amis, on est vraiment seuls. On rencontre des gens mais est-ce qu’on leur fait confiance? On sait tous que la famille et la migration sont très liés. C’est comme ça qu’on survit, c’est grâce à sa famille. Puis on s’est dit qu’on devrait raconter l’histoire d’une amitié. "

Grâce à Tori et Lokita , les réalisateurs belges ont l’espoir de balayer certains préjugés des spectateurs et puis, qui sait, de faire bouger les lignes en matière de politique migratoire.