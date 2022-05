Il y a d’abord les badges cinéphiles qui donnent accès aux projections, dans d’autres cinémas plus éloignés de la Croisette, et dans la limite des places disponibles. Il faut donc être patient et faire la file pendant une heure ou deux, voire plus, sans être sûr de pouvoir rentrer. Mais c’est le jeu, au festival de Cannes, et ça n’a pas l’air de décourager les plus de 4000 accrédités chaque année.

Depuis 2018, les jeunes entre 18 et 28 ans peuvent eux bénéficier du badge 3 jours à Cannes. Grâce à ce sésame, les heureux cinéphiles peuvent voir les films de la sélection officielle durant les trois premiers jours du festival ou les trois derniers.

Douze heures de recherches

Et puis il y a ceux qui "pancartent". Armés d’une ardoise ou d’un simple papier indiquant le nom du film qu’ils désirent voir, ils arpentent la croisette à la recherche d’une bonne âme qui lui cédera son ticket. Passionné de cinéma, Jon Pichot fait partie de cette catégorie. Depuis 2013, il participe au festival sans accréditation. Et il est toujours parvenu à assister aux projections des films qu’il avait envie de voir: entre quatre et six par jour.

" C’est facile. Il faut juste prendre son mal en patience parce que l’attente peut être longue ", confie Jon. Pour voir un film d’un réalisateur connu comme Quentin Tarantino il lui est arrivé de chercher un ticket pendant… 12h!

" J’ai failli tomber dans les marches du tapis rouge parce que la projection allait commencer. C’était la deuxième séance, la dernière chance pour voir le film. Je crois que je n’ai jamais monté aussi vite les marches. Mais ça valait le coup! "

Des souvenirs comme ça Jon en a un paquet. Il se souvient notamment de la projection de Pulp Fiction sur la plage à l’occasion des vingt ans de sa Palme d’or. " Apercevoir Uma Thurman et John Travolta en pleurs, puis voir le film dans une copie 35 mm, avec une ambiance de dingue, des couvertures, assis sur des transats, avec des pizzas et des bières, que demander de plus? "

Émotions et surprises

Le cinéphile se souvient évidemment de sa première projection, celle de Jeune et jolie de François Ozon au Grand Théâtre Lumière. " Il m’a fallu une bonne heure pour redescendre sur terre parce qu’émotionnellement ça a été très fort. J’ai versé beaucoup de larmes, comme souvent à Cannes. Je sais que mes émotions sont décuplées par l’endroit et par le lieu, ce que ça représente. C’est là que j’ai vécu mes plus belles émotions de cinéma. "

Si Jon aime aussi tellement le festival c’est parce qu’il lui permet de découvrir de nouveaux réalisateurs et voir leur évolution. Il aime se laisser surprendre par un film dont il ne sait rien. Pour échanger à la sortie de la salle avec les autres cinéphiles.