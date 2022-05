Dans le stress et l’excitation! On se réjouit d’accueillir les équipes, et de retrouver Cannes en mai, et sans masques (NDLR: après «l’édition Covid» de Juillet 2021).

Quel a été votre parcours jusqu’ici?

Le cinéma a toujours été une évidence – pour l’anecdote, mes parents m’ont appelée Ava en hommage à Ava Gardner! J’ai fait des études d’Art du Spectacle à Paris, et j’avais un cours de critique cinéma. Ça m’a donné l’envie d’écrire sur les films. J’ai commencé avec Clap Mag, un site web qui est devenu un magazine. J’ai exercé en radio, en télé, et j’ai aussi co-fondé FrenchMania, un magazine et site sur le cinéma français et francophone. J’ai également enseigné à l’université, pour transmettre cette passion. En 2016 j’ai intégré le comité de sélection de la Semaine – l’année de Grave de Julia Ducournau (NDLR: coproduction belge et premier film de la réalisatrice de Titane, Palme d’or 2021)! J’ai passé cinq années incroyables aux côtés de mon prédécesseur Charles Tesson et son comité. Être sélectionneuse me fait progresser dans mon métier de critique, et vice-versa.

À 36 ans, être la première jeune femme élue à la tête de ce prestigieux festival, ça représente quoi?

C’est un super signal donné par le Syndicat Français de la Critique, d’élire une jeune femme. À la Semaine, on s’intéresse justement aux premiers et deuxièmes films, à la jeune génération. Ce que je trouve beau, c’est que je me suis sentie accueillie telle que je suis. On n’a pas essayé de me moduler: si on m’a élue, c’est pour ce que j’incarne, pour mes valeurs, ma vision, ma volonté de m’inscrire dans la continuité, avec ma personnalité propre – et aussi celle de mon comité, qui a la sienne, et avec lequel nous avons bâti la sélection de cette 61eédition.

Une sélection dans laquelle on trouve un film belge: «Dalva», d’Emmanuelle Nicot.

C’est un film qui aborde la maltraitance de l’enfance, et sur le papier, tu te dis qu’on va te tirer les larmes, et en fait… pas du tout. Il est d’une grande finesse, tant dans l’écriture que le portrait de cette jeune fille. Avec les moyens du cinéma, il nous fait vivre ce qu’elle vit, sans jamais juger. Il me fait penser à la justesse du regard de Laura Wandel dans Un Monde, dans le fait d’être aux côtés des personnages. Quand le générique de fin est arrivé, on s’est levé pour applaudir.

Ce n’est pas la première fois qu’un film belge est à la Semaine…

La Belgique a toujours été un territoire dynamique, et on a souvent craqué pour des films belges! En 1993 déjà, avec C’est arrivé près de chez vous – et l’an dernier Rien à foutre d’Emmanuel Marre et Julie Lecoustre. On fait un travail de prospection sur le territoire belge, notamment en festivals. Et à Paris, tous les films belges qu’on nous présente sont vus dans la salle du centre Wallonie-Bruxelles.