1987. Philip, un célèbre écrivain américain reçoit régulièrement sa maîtresse dans son bureau londonien. Ils s’aiment, fument et discourent. Le couple, la fidélité, les femmes, la littérature, l’antisémitisme sont autant de sujets abordés dans la langueur de ces après-midi hors du temps.

Ce qu’on en pense

Arnaud Desplechin a le pompon pour réaliser des films bavards. Cela dit, ses dialogues sont toujours très bien écrits. On sent l’amour du bonhomme pour la langue française. Il réussit donc ici parfaitement à adapter le roman éponyme de Philip Roth. D’une suite de dialogues issus de protagonistes à l’identité floue, il parvient à tirer une histoire qui tient la route, tout en conservant son côté nébuleux.

Le côté intello du réalisateur de Rois et Reine et Comment je me suis disputé … (Ma vie sexuelle) transparaît donc de manière assez prégnante.

Il faut avoir envie d’écouter, de se concentrer et de se poser calmement. Pour l’action ou les rebondissements en cascade, ce n’est pas à cette porte-ci qu’il faut frapper. Cela dit, ces longues discussions sur l’oreiller sont loin d’être creuses. On n’en ressort donc pas avec l’impression d’avoir perdu son temps.

Drame d’Arnaud Desplechin. Avec Denis Podalydès et Léa Seydoux. Durée: 1h45.