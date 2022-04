La ruse [CRITIQUE] - Le macchabée au service de sa Majesté

Nous sommes en 1943. Churchill vient de donner son accord pour un débarquement des troupes alliées en Sicile. Ce coup pourrait être fatal à Hitler, à condition de préserver l’effet de surprise.

L’idée qui émerge rapidement consiste à faire "fuiter" un débarquement en Grèce pour laisser le champ libre aux Alliés. Ça cogite donc dans les plus hautes sphères du renseignement pour établir un plan d’action. Ces brillants cerveaux accouchent finalement d’une idée complètement saugrenue dont on confie l’exécution à deux officiers, Ewen Montagu et Charles Cholmondeley.

L’opération «chair à pâtée»

On vous en fait le topo, sans pousser trop loin, parce qu’on s’en voudrait de vous déflorer l’intrigue. Tenez-vous bien… Les deux hommes veulent utiliser un cadavre déguisé en soldat anglais pour faire passer la fausse information du débarquement jusqu’aux oreilles des nazis. Vous suivez? Le gars aura l’air de s’être noyé alors qu’il portait ces données ultra-confidentielles vers le haut commandement. Si ça, c’est pas de la désinformation en bonne et due forme…

Nous, de l’autre côté de l’écran, allons suivre les préparatifs de ce jeu de dupe, de la recherche du macchabée auquel il faut inventer une vie, en passant par l’élaboration des documents, jusqu’à l’opération proprement dite.

Nous avons donc affaire à un film d’espionnage relativement original. L’intrigue est suffisamment élaborée pour ne pas être trop vite épuisée, mais elle est aussi plutôt facile à suivre et ludique.

La mise en scène est on ne peut plus classique, type qualité anglaise, mais c’est encore ce qui convient le mieux pour ce genre de récit. Quant aux parcours des différents officiers agents secrets, ils apportent la touche humaine à ce chapitre oublié de l’histoire de la Seconde Guerre mondiale.

Pour l’anecdote, le stratagème a été soufflé à l’oreille des officiers par un certain Ian Fleming. Ce dernier a en effet activement participé à l’effort de guerre avant d’écrire les aventures de l’espion le plus célèbre du monde.

Film historique de John Madden. Avec Colin Firth, Matthew Macfayden et Kelly Macdonald. Durée: 2h07.