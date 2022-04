Au Xesiècle, Amleth, le fils d’un roi viking, assiste impuissant au meurtre de son papa par son tonton.Le gamin parvient à s’échapper et jure de revenir venger son père et sauver sa mère des griffes de l’usurpateur. Des années et une soixantaine de kilos de muscles plus tard, le voilà prêt à affronter son destin.

Ce qu’on en pense

Moi, homme, moi fort, moi casser la gueule de mes ennemis... C’est, en substance, ce qu’on retrouve dans cette épopée gonflée à la testostérone. La (longue) vengeance du viking bodybuildé regroupe tous les clichés du mâle alpha qui défend son honneur et les faibles femmes (toutes des sorcières, soit dit en passant).

Ça rote, ça pète, ça hurle face aux flammes, coiffé d’une tête de loup, ça mange de la viande et ça cogne, bien sûr.

C’est bien fait, attention, même si ça devient lassant, à la longue. Que ce soit les batailles sanglantes ou les scènes plus mystiques, tout est maîtrisé et conçu pour accrocher le regard. Pour le cerveau, vous l’aurez compris, on repassera.

Le bazar donne la méchante impression d’une grande soupe mélangeant mythes, croyances religieuses et crise de la masculinité. Un tantinet ridicule, à l’heure actuelle.

Film d’action de Robert Eggers. Avec Alexander Skarsgard, Claes Bang et Nicole Kidman. Durée: 2h17.