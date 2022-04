The Duke [CRITIQUE] - Un Goya pour un poste de télé

Excédé de devoir payer une redevance pour le simple fait de posséder un téléviseur, le bonhomme n’a rien trouvé de mieux à faire que de prendre cette peinture en otage. La police est prévenue: il ne rendra le portrait du duc, que lorsqu’il aura reçu la rançon.

Cette amusante anecdote était taillée pour le cinéma. The Duke nous raconte donc les péripéties de ce Kempton, un sacré gaillard.

À ce propos, le film doit beaucoup à Jim Broadbent, excellent en brave gars ronchon mais malicieux. Pris en tenailles entre la police qui recherche activement ce qu’elle croit être un professionnel du cambriolage et sa femme, ulcérée par ses frasques, il fait un personnage parfait pour ce genre de comédie anglaise.

Un vol à visée politique

The Duke repose en effet en grande partie sur la personnalité de Kempton. Le bonhomme n’en est pas à sa première protestation. C’est d’ailleurs son engagement entêté dans toute forme de lutte sociale qui commence à sérieusement agacer sa chère et tendre. Ainsi, son petit jeu du chat et la souris avec les policiers n’est pas simplement amusant, il est aussi politique et social. Sans être du Ken Loach, le film met gentiment le doigt sur les différents combats pour les droits sociaux qui ont émaillé le vingtième siècle.

Un homme blessé

Derrière la façade insolite et rigolote du vol du Goya, il creuse également la relation houleuse entre Kempton et son épouse. L’engagement de l’ancien chauffeur de taxi est en effet lié à une blessure passée qui affecte encore le couple. Cet aspect personnel, plus dramatique, vient étoffer ce qui aurait pu n’être qu’une simple farce.

The Duke contient donc tous les ingrédients de la comédie anglaise, qui oscille constamment (et avec brio) entre le rire et le drame.

Il parvient à tirer avantageusement parti d’une anecdote originale, en développant d’autres sujets.

Le procédé a déjà été utilisé maintes et maintes fois dans le cinéma anglais, mais il reste efficace pour construire ce genre de divertissement.

Comédie de Roger Michell. Avec Jim Broadbent, Helen Mirren et Fionn Whitehead. Durée: 1h35.