A Chiara [CRITIQUE] - Adieu, douce enfance

Ce qu’on en pense

L’histoire de cette adolescente qui découvre le vrai visage de ce père qu’elle adulait est en même temps le portrait d’une ville et un récit d’émancipation. Un voyage à la fois intime et bouillonnant, tout en nuance et subtilité.

Drame de Jonas Carpignano. Avec Swamy Rotolo et Claudio Rotolo. Durée: 2h01.