Deux générations belges à Cannes 2022

Un appel avant minuit

Des sélections réjouissantes mais pas si surprenantes: les frères doublement palmés sont sélectionnés systématiquement depuis le sacre de Rosetta . Quant à Dhont, son premier film Girl , avait concouru dans la section Un Certain Regard en 2018, où son protagoniste Victor Polster avait raflé le prix d’interprétation. On s’attendait donc à ce que le Festival suive de près l’opus suivant du réalisateur flamand, qui fêtera bientôt ses 31 ans. "J’ai tout fait pour finir le film à temps, je l’ai envoyé au Festival il y a 2 semaines, et depuis j’attendais nerveusement. Et hier soir, un peu avant minuit, j’ai reçu l’appel…" nous a confié un Lukas Dhont extatique quelques heures après l’annonce. "C’est un honneur d’être dans cette sélection aux côtés de cinéastes qui sont mes héros. J’ai étudié leur travail en école de cinéma, donc c’est incroyable d’être parmi David Cronenberg, Kelly Reichardt ou les Dardenne. Ce sont des exemples pour moi donc je suis très fier."

Close raconte l’histoire d’une amitié fusionnelle entre deux jeunes adolescents, qui va être bouleversée par un événement inattendu. "J’ai eu beaucoup de chance avec le parcours de Girl, mais du coup je sentais la pression du deuxième film. Je me suis questionné sur ce que je voulais raconter. C’était un défi, mais le résultat est proche de qui je suis, et du genre de cinéma que je veux faire." Produit par Menuet (Flandre), et Versus Production (Wallonie), et coproduit en France et aux Pays-Bas, Close sera dévoilé le mois prochain sur la Croisette, et sortira dans les salles belges à l’automne.

75eFestival de Cannes – du 17 au 28 mai 2022.