Immersion dans l’aventure de la navigation

Prévue pour un public familial, elle invite à se plonger dans la conquête des espaces aquatiques. Depuis la pirogue monoxyle taillée dans un tronc d’arbre au néolithique jusqu’aux cargos voiliers écoresponsables, il y a de la matière. Cette histoire nous est racontée par plus de 200 objets, une trentaine de maquettes, des décors reconstitués et des vidéos explicatives.

Aux quatre coins du globe

" Nous avons voulu mettre l’accent sur l’aspect international. Nous passons en revue différentes cultures pour lesquelles la navigation a joué un rôle essentiel", explique le commissaire de l’exposition.

Une grande histoire de la navigation laisse toutefois volontairement légèrement de côté les conquêtes des Temps modernes auxquelles on pense en premier lieu quand on parle de navigation. Pas de Christophe Colomb, donc, mais des évocations, tout de même, des instruments inventés durant cette période. On peut ainsi admirer une reproduction du journal de bord de Magellan, des cartes et des maquettes des fameuses caravelles des explorateurs.

L’immersion va même jusqu’à nous faire pénétrer dans la cale d’un navire. Autre chose que les paquebots de croisière avec centre de bien-être et buffet à volonté qu’on connaît aujourd’hui!

Toujours sur les mers et océans à travers le monde, on évoque également la courte histoire des paquebots transatlantiques. Le Titanic et ses pairs n’ont pas fait long feu car leur existence a coïncidé avec l’arrivée de l’aviation, plus rapide.

La conquête des fleuves

Ces histoires n’éclipsent pas une autre facette, cruciale, de l’histoire de la navigation. Celle liée aux fleuves et rivières. Différentes civilisations ont en effet abondamment utilisé la navigation fluviale pour se développer. On pense ainsi aux marins égyptiens qui ont dompté le Nil à bord de leurs voiliers. " Ils avaient mis au point un système de voiles assez ingénieux", commente le commissaire de l’exposition en désignant une maquette.

On navigue ensuite vers l’Antiquité, également riche en découvertes. Les Grecs ont par exemple amené un côté scientifique à la navigation, tandis que les romains, même s’ils s’y sont mis tardivement, ont compté sur la maîtrise de l’eau pour étendre leur empire.

CetteGrande histoire de la navigationn’oublie évidemment pas le Moyen Âge, ni les Vikings, ces guerriers des mers.

Ce voyage didactique se termine avec l’époque actuelle. On pose alors un regard critique sur l’empreinte carbone du transport maritime et on ouvre le regard vers l’avenir et les solutions plus propres. L’histoire est loin d’être terminée.

Du 2 avril au 31 août à Tour&Taxis. Fermé le lundi. Adulte: 12 €, enfant: 9 €. www.expo-navigationbruxelles.be