Festival international du rire de Liège 2023: Bart Van Loo, le troubadour qui a de l'humour

Déjà bien rodé en Flandre et aux Pays-Bas, le spectacle dénote dans la programmation du Festival international du rire de Liège. "Je vais essayer de raconter d’une autre façon notre histoire nationale. on va apprendre des choses en abordant l’histoire de notre pays sous un angle oublié voire inconnu, explique Bart Van Loo. Je veux transformer le théâtre en une grande classe enthousiaste et participative: je vais poser des questions au public et il va essayer de répondre. Par moments, ils vont m’écouter sagement et à d’autres on va bien rigoler."

Une épopée scientifique

Tel un troubadour, Bart Van Loo se lance dans la narration de cette épopée scientifique, à cheval entre "le livre universitaire et le roman d’aventure cher à Alexandre Dumas". "C’est ce que j’appelle la troisième voie: le livre d’histoire qui se lit à plat ventre dans lequel rien n’a été inventé."

Pendant des années, Bart Van Loo a écrit sur l’histoire de France, avant de finalement vouloir revenir à ses racines et comprendre nos origines. C’est là qu’il découvre les fameux Ducs de Bourgogne. "En cherchant à comprendre comment tout a commencé, je suis tombé sur une malle à trésors. Ces Ducs de Bourgogne c’est le début de notre histoire collective ; ils n’ont pas créé la Belgique mais s’ils n’avaient pas fondé les Plats Pays à la fin du Moyen Âge, il n’y aurait jamais eu la Belgique. Et puis c’est une histoire digne de Game of Thrones : ce sont des assassinats, des bâtards, des adultères… C’est une histoire de beauté et de violence, de fastes et de furie. Je suis inexplicable sans les Ducs de Bourgogne."

Bart Van Loo se produira à la Cité Miroir de Liège, tel un ovni dans la programmation du Festival du rire. Et pourtant… "Je ne suis pas un comédien de stand-up mais je vous promets une heure et demie de spectacle, donc on boit un petit café pour la concentration et on va faire pipi avant (rires) et puis on rit avant l’examen oral. J’espère que les spectateurs sortiront en ayant appris beaucoup de choses."

"Les Téméraires", le 21/10 à la Cité Miroir (Liège) – www.festivalrireliege.com.