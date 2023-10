Audiences radio du CIM: Radio Contact crée la surprise en se positionnant en tête

Pour NGroup – dont fait partie Nostalgie – cette chute de la radio des légendes de la 1re à la 3e place est incompréhensible. La direction de NGroup l’a fait savoir dans un communiqué: "Ces résultats CIM sont particulièrement étonnants. On y observe de très grands écarts par rapport aux dernières vagues. Toutes les radios perdent en part de marché, à quelques exceptions près. Un constat très surprenant et qui rend compliqué l’analyse et le commentaire de ces résultats, indique le groupe radio, qui plaide depuis plusieurs années pour que les chiffres des audiences soient lissés sur 3 vagues CIM. "Faire une moyenne des 3 dernières études permettrait d’obtenir des chiffres d’audience moins fluctuants et plus fiables puisqu’ils se baseraient sur près de 12 000 carnets d’écoute contre 4 000 par vague actuellement. Selon cette méthode, Nostalgie reste leader avec 14,7%¹ de PDM entre septembre 2022 et août 2023."‏

Pour information Bel RTL (398 560 auditeurs, 10,24% de parts de marché) et Classic 21 (354 300 auditeurs, 9,84%) complètent le classement aux 4e et 5e places. La Première est 6e (254 060 auditeurs, 5.17%) juste devant NRJ (230 290, 5,36%), Tipik est 9e (182 510, 4.32%) et Musiq3 dixième (63 260, 1.63%). ‏