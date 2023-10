Festival international du rire de Liège: Élodie Poux invite les Liégeois à son mariage

C’est dans cette joyeuse aventure qu’Élodie Poux et son mari, Michel Frenna, embarquent le public pour une des trois soirées de gala programmée au Festival international du rire qui débute ce soir à Liège. "En écrivant le spectacle, on s’est rendu compte que les emmerdes que vive chaque personne qui se marie, sont une source inépuisable de gags. C’est un sujet rassembleur", explique Michel Frenna, le mari et metteur en scène d’Élodie Poux.

Toutes les situations sont propices à rire que ce soit dans les préparatifs ou lors de la cérémonie et de la fête, le jour J. Élodie Poux et son mari ont évidemment veillé à inviter quelques amis qui partageront la scène du Forum avec eux. "Dans un mariage, parfois il y a des invités que les mariés ne connaissent même pas, s’amuse Michel Frenna. Nous, on a voulu en inviter quelques-uns qu’on connaît bien et qu’on aime beaucoup." On retrouvera ainsi Nicole Ferroni, la relou des mariages ; Jeanfi en wedding planner mais aussi Éric Antoine, Alex Vizorek, Booder, Arnaud Demanche et Charlotte Boisselier.

"Un gala c’est déjà bien complexe à organiser ; il faut donc choisir des artistes qui soient copains, qui sont capables d’écrire un truc spécialement pour l’événement et qui acceptent de jouer le jeu jusqu’au bout même s’il s’agit d’improviser une chorégraphie", sourit Élodie Poux.

Un public habillé pour l’occasion

Et pour que la fête soit totale, Élodie et Michel aimeraient que leurs invités principaux, à savoir les spectateurs, jouent le jeu et viennent habillés pour l’occasion. "Ça serait vraiment génial si les gens qui viennent au gala pouvaient se mettre sur leur 31, sortir la boutonnière, leurs plus beaux vêtements et participer à leur façon à la mise en scène du spectacle", expliquent les deux complices.

Comme avant un mariage, les futurs époux sont un peu stressés: "C’est une grosse prise de risque, les gens nous font confiance et on n’a qu’une seule occasion de montrer notre spectacle, donc, oui c’est hyper stressant."

Heureusement, le public liégeois, toujours complice, viendra détendre l’atmosphère et rendre ce mariage convivial et festif. "Parce que s’il y a bien un endroit au monde où on peut faire une fête et être sûr qu’elle sera réussie ; où on peut demander aux gens de venir habillés et qu’ils vont le faire, c’est à Liège !", conclut Michel Frenna.

"Élodie Poux se marie", au Forum de Liège le 18/10 – Gala capté en direct pour le RTBF et diffusé à une date ultérieure.