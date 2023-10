Et elle n’a pas tellement changé: sur l’affiche de l’époque, elle a exactement les mêmes yeux rieurs. Et pourtant… "Mon père est mort en novembre 1992 d’un infarctus, c’était vraiment dur. Et puis j’aurais tellement voulu que mes parents viennent me voir… J’ai failli tout arrêter. Mais plein d’amis m’ont poussée en me disant allez on va le faire ! J’étais dans ma dernière année d’études, ils ont vraiment porté le projet avec moi." Un premier spectacle déjà remarqué dans des coupures de presse soigneusement conservées par sa maman.

Interview de la comédienne et humoriste Zidani Jacques Duchateau ©Jacques Duchateau

Enfin ça, c’était pour le premier spectacle "pro". parce que le "vrai" début, c’est sa découverte du théâtre quand elle avait 9 ans.

Trouver son style

En 30 ans, l’humour a évolué. "Il faut trouver son style, dit Zidani. Maintenant, on voit beaucoup de sand-up. Moi mes références quand j’ai commencé c’était Elie Kakou, Coluche… j’aime leur côté humaniste. J’aime me définir comme ‘’humorimaniste’’". Ce qu’elle aime surtout, ce sont les personnages très visuels, comme des héros de BD. Très vite, elle a voulu intégrer des décors, des costumes, des effets visuels, des vidéos. Elle assure qu’il lui a fallu trois spectacles pour arriver au résultat qu’elle imaginait.

Interview de la comédienne et humoriste Zidani Jacques Duchateau ©Jacques Duchateau

Complètement à contre-courant des humoristes de stand-up. Et elle assume. "Le stand-up, c’est beaucoup moins cher à produire, il n’y a pas de costumes, pas de décors. Moi je m’autoproduis avec ma compagnie qui fonctionne sur la billetterie et un peu de subsides. Ce n’est pas toujours simple pour les programmateurs de voir arriver la fille avec son camion de décors. Mais ça me permet de faire ce que j’aime. Je n’ai pas envie de changer." Tout le rez-de-chaussée de sa maison bruxelloise est occupé par des archives et des costumes.

Mamie fait du stand-up

N’allez pas croire qu’elle reste dans sa bulle pour autant. "On me propose régulièrement de faire des"plateaux"de stand-up avec de jeunes humoristes. Ca me permet de voir ce qui se fait aujourd’hui". Mais, on ne se refait pas (tout à fait), Zidani reste dans son personnage, mais avec une écriture en "je" de style stand-up. Comme dans Mamie Georgette en mode stand-up.

La patte Zidani, héritée sans doute de sa passion pour l’histoire de l’art et l’histoire des religions autant que de son ancien métier de prof, c’est l’envie de proposer des histoires avec du fond: "Je fais toujours énormément de recherches avant un spectacle. J’ai toujours aimé faire quelque chose de très documenté, parler de sujets graves pour en rire." Elle a par exemple abordé le suicide des profs dans un de ses spectacles.

Là où sont les femmes

Elle voudrait tordre le cou à une idée bien ancrée: non, il n’y a pas plus de femmes humoristes qu’avant. On les met simplement plus en valeur. "Et pas que dans l’humour. Dans les musées, dans la chanson, dans l’art en général. Même s’il y a encore beaucoup de travail pour changer les mentalités…"