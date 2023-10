Nouvelle déconvenue pour Pierre Arditi, deux semaines après avoir été victime d’un malaise sur scène

Comme le rapporte le journal “Le Parisien”, la représentation de ce mercredi a été annulée au dernier moment.

“La cloche avait sonné. La représentation devait démarrer à 20 heures, mais il ne se passait rien. À un moment, on s’est demandé si cela faisait partie de la pièce, car on savait qu’elle reposait sur un mélange de réalité et de fiction. Mais, à 20h13, le metteur en scène Samuel Benchetrit est apparu seul sur la scène”, se souvient Anne-Sophie, une spectatrice interrogée par le quotidien français. “Il s’est présenté puis il nous a dit qu’il était désolé, que Pierre Arditi était fatigué, qu’il avait sans doute repris trop tôt après son malaise et qu’il avait besoin de repos. Nous n’avons pas vu Muriel Robin. Les spectateurs présents ont applaudi par respect. Puis nous sommes tous sortis. ”

Selon l’entourage de Pierre Arditi, le comédien “n’avait pas mangé et il était très faible un peu plus tôt dans sa loge”.

“Par prudence, il a donc été décidé qu’il valait mieux qu’il ne joue pas. Mais il n’a pas fait de nouveau malaise. Il va prendre le temps de faire ses examens médicaux”, peut-on encore lire dans “Le Parisien”.

Interrogé dans la foulée de son vertige, l’acteur français avait rassuré ses fans en indiquant qu’il n’avait pas été victime d’un AVC et qu’il s’agissait simplement d’un “malaise vagal et une hypoglycémie”. À l’époque, le comédien avait pris seulement cinq jours de repos.