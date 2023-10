Kristiaan Debusscher : “Chaque semaine, on pensait qu’on allait se faire virer”

Les débuts

“Nico (Nicolas Fransolet), Fred (Jannin) et moi nous connaissons depuis la post-adolescence. On a rencontré Steph (Liberski) ensuite. J’étais très ami avec le regretté Gilles Verlan, qui travaillait sur Canal + France. Je lui ai suggéré de faire des blagues belges, et on a fait une maquette. Ça s’appelait‘‘Saucisse TV’’: ils ont rie, mais ça n’a pas abouti. Puis est arrivé Canal + Belgique, on a ressorti notre projet, et on a présenté un pilote dans leurs bureaux en construction. Les Français n’ont rien compris, mais le boss a dit : ‘‘Si ça fait rire les Belges, on y va à fond !’’. Chaque semaine, on pensait qu’on allait se faire virer, mais ça a finalement tenu quatre ans.”

Les Snuls à leurs débuts ©DR

Snuls vs. Nuls

“On s’est baptisé comme ça en réaction à un sketch des Nuls intitulé ‘‘Les Nuls se moquent de tout le monde’’. Et nous, on s’est dit qu’on allait se moquer des Nuls, alors. Nous n’avons jamais eu de contacts avec eux. On sait juste que sur la porte de leur bureau, il y avait un autocollant qui disait ‘‘Nous sommes les Snuls français’’. C’est qu’ils ne devaient pas le prendre trop mal.”

Benoît, Bouli, Laurence…

“D’autres nous ont rejoints en cours de route, comme Benoît Poelvoorde, avec qui on avait sympathisé lors d’un dîner qui suivait une projection, Bouli Lanners, qui était alors accessoiriste, ou Laurence Bibot, la ‘‘sixième Snul’’. Il y avait donc déjà une femme, même si à l’époque, on ne parlait pas de quotas et de toutes ces choses-là.”

Rire de tout, toujours

“Pourrait-on tourner les choses en dérision aujourd’hui comme nous le faisions alors ? Je pense, oui, même s’il faudrait peut-être faire attention à l’emploi de certains mots. Mais ça devrait encore fonctionner, parce que le ton était assumé : avec la bonne grammaire, on faisait comprendre que nous n’étions pas notre humour.”

Court mais intense

“Quatre ans, ça a l’air court, comme ça, mais pour nous, c’était intense. Fred et Steph montait, je mixais et rajoutais des blagues, puis on découvrait ensemble l’émission le samedi soir, comme de simples spectateurs. Il y avait de bonnes choses, mais aussi de très mauvaises, il faut le dire aussi. L’avantage, c’est qu’à l’époque, il n’y avait pas de réseaux sociaux : on avait donc très peu de retours, ce qui nous offrait plus de liberté, et le droit de pousser le curseur plus loin.”

C'est l'anniversaire des Snuls ©

Des héritiers ?

“L’humour d’aujourd’hui est majoritairement étriqué, convenu, mais il reste des gens qui disent ce qu’ils veulent. J’aime beaucoup Laura Laune, par exemple : elle est fantastique, totalement dans l’esprit des Snuls. Et pourtant, elle a beaucoup de haters, et ça doit être difficile pour elle parce qu’elle est seule, quand nous étions un groupe de cinq.”

Stop, pas encore

“Pourquoi on a arrêté ? Parce qu’on avait l’impression d’avoir fait le tour du concept. On voulait proposer des choses imprévisibles, mais après quatre ans, c’est comme si on avait construit des meubles, avec des tiroirs, et qu’on les remplissait avec nos rubriques. On ne voulait pas se répéter, on voulait passer à autre chose, et chacun a suivi son petit bonhomme de chemin : on est tous plus ou moins réalisateurs, certains plus discrètement que d’autres. Mais personnellement, après quatre ans à ce rythme, je n’avais plus, non plus, envie de passer ma vie à faire le clown.”

Voor altijd potes

“On ne se voit plus beaucoup, puisqu’il y en a un qui vit au Canada (NDLR : Nicolas Fransolet), un autre aux Pays-Bas. Pour cet anniversaire, on s’est finalement surtout retrouvés à deux, Fred et moi, puisque Steph est en plein tournage. Mais de temps en temps, on se retrouve sur un groupe Messenger où nous sommes entre nous. Et là, je peux vous dire qu’on y va toujours !”

Surpris par l’engouement

“On a participé à plein d’événements – des concerts, des avant-premières – ces dernières semaines, et je dois avouer que je suis surpris, et même ému, par l’engouement autour de cet anniversaire : c’est dingue jusqu’où nous aura emmenés un délire entre potes. J’ai vu des gens qui connaissaient encore par cœur les paroles de nos chansons, c’est fou. Parfois, on se croirait à un concert d’Angèle ou de Céline Dion.”

C'est l'anniversaire des Snuls ©

La teuf à la Bourse ce jeudi soir

“Le film sort mercredi et jeudi, on a droit à une énième projection, dans une salle comble, au Palace. Mais surtout, on participe ensuite à une énorme fête à la Bourse, avec un DJ et le lancement d’une bière spécialement brassés pour les Snuls, la Santa Belgica ! Faites passer le message, parce que notre public n’est pas très branché réseaux sociaux, et qu’on veut un maximum de monde !”

Un film et une série à venir (peut-être)

“Je suis réalisateur de films publicitaires, mais je termine d’écrire une série avec Frédéric Jannin qui s’intitulera 1969, l’année où Eddy Merckx a roulé sur la lune. Je prépare aussi un long-métrage qui doit s’intituler Appelle ton ange, un huis clos avec cinq femmes que j’essaie de financer depuis six ans. Mais la première question qu’on me pose à chaque fois que je le défends, c’est : en quoi êtes-vous légitime pour parler au nom des femmes ? Pourtant, François Ozon le fait aussi, et je ne pense pas qu’on lui pose la même question. On pourrait croire que l’étiquette Snuls peut aider à monter de tels projets, mais ça peut aussi être un handicap dans un pays où il est souvent plus difficile de tourner une comédie : rire, c’est ce qu’il y a de plus dur, de plus segmenté, tout le monde ne rit pas des mêmes choses. C’est plus facile de faire pleurer, il y a des recettes plus évidentes dont se servent les réalisateurs ou les post-producteurs.”

”SNULS, de toute façon dans 20 minutes vous aurez tout oublié !”, documentaire de Guillermo Guiz&Gilles Dal. Durée : 1 h 15. Sortie le 11/10.