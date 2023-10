Depuis quelques mois, ma grande de 14 ans mène une invasion territoriale des tiroirs et armoires. Elle commence à se maquiller, se pomponner, s’apprêter et s’est équipée d’une armada de produits qui dépasse largement en nombre ce que j’ai utilisé sur toute ma vie…

Alors, devant les potiquets en pagaille sur l’évier, j’ai accepté de céder un de mes deux tiroirs. Puis une planche de l’armoire murale et puis encore un autre espace… La semaine dernière, les rasoirs et shampoings du papa ont été relégués dans un petit coin. Si bien qu’on peut parler de véritable invasion juvénile.

On est en position de repli et on a baissé les armes. Heureusement, mon deuxième est un garçon. Il ne devrait pas être aussi envahissant sur le plan des soins esthétiques. Quoique… Il vient de me demander trois gels différents pour sa coupe casquette !