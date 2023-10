Michel Laprise du Cirque du soleil: "La réussite d'un spectacle tient toujours du miracle"

"Faire appel aux émotions les plus simples"

En abaissant la scène et en rapprochant le public, Michel Laprise a ainsi appliqué les principes du théâtre de rue à son spectacle "pour que les émotions soient encore plus directes".

Mais s’il suffisait d’être optimiste et d’abaisser une scène pour connaître un succès fracassant, ça serait trop facile ! "Il n’y a évidemment pas de recette toute prête que l’on peut appliquer à l’infini, poursuit le metteur en scène. Il faut raconter une histoire qui soit universelle et puisse être comprise aussi bien à Bruxelles qu’à New York ou Tokyo. Et, un spectacle comme Kurios qu’on a quand même mis deux ans à mettre au point, doit être conçu pour durer. En général, pour un spectacle comme celui-ci, on espère une durée de vie de quinze à vingt ans ; il faut donc qu’il parle au public d’aujourd’hui mais aussi à celui de demain. C’est pour ça que faire appel aux émotions simples est, selon moi, un des éléments de la réussite. Il y a dix ans j’aimais déjà rire, regarder mes enfants découvrir des choses nouvelles, être surpris ou touché par une émotion qui me fait pleurer… Je suis certains que dans dix ans ce sera la même chose. C’est ça qu’il faut essayer d’aller chercher. Je veux être avec les gens, toucher leur âme, leur cœur. Mais le succès reste un grand mystère. C’est un peu comme quand un enfant naît, il y a une part de magie et de mystère."

"J’aurais voulu ramener Franco Dragone au Cirque du soleil"

Proche du regretté Franco Dragone, Michel Laprise se réjouit que le Belge ait pu voir quelques images de Kurios et qu’il ait apprécié le monde de Kurios. "Franco était une personne tellement généreuse, c’était un grand humaniste. J’aurais vraiment aimé pouvoir le ramener au Cirque du soleil. D’une certaine façon, il continue à nous accompagner et d’ailleurs, l’agora va être rebaptisée et porter son nom, c’est un beau symbole pour ce lieu où les gens se rencontrent."

Une belle histoire comme savent les retranscrire les créatifs du Cirque du soleil dans leurs spectacles, comme Kurios.

"Kurios – Cabinet de curiosité" – www.cirquedusoleil.com.