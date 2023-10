”Je n’ai pas l’inspiration” : Francis Cabrel pourrait ne plus jamais sortir d’album

”[…] Il n’y a pas d’album en préparation”, a alors indiqué contre toute attente Francis Cabrel. “Je n’ai pas l’inspiration, je suis dans un creux là. Et d’inspiration, et d’envie d’avoir de l’inspiration”, a-t-il ajouté.

”Vous avez prononcé la première phrase quand je suis arrivé, 70 ans dans un mois et demi. J’attends que ça passe, je vais voir la douleur que ça procure et après si je m’y remets, on verra”, a-t-il ajouté.

”C’est quand même beaucoup de travail”

Quant à savoir si l’artiste envisage d’arrêter sa carrière ? “Je ne peux pas dire ça, mais peut-être un (album) encore, si l’inspiration revient. Peut-être un, c’est quand même beaucoup de travail”, a-t-il expliqué.

”Je ne cours pas après la chanson qui va passer absolument à la radio”

”Je suis serein parce que ça fait quarante ans que je fais ce métier. J’ai adoré. J’adore toujours ça. Je joue de la guitare tous les matins, ça m’enchante, mais je ne cours pas après la chanson qui va passer absolument à la radio. Mon répertoire me convient jusqu’à maintenant. Mes concerts se passent bien. C’est sporadique. Je ne suis pas tout le temps sur scène heureusement, ça me va comme ça”, a-t-il conclu.