"Au bout de 14 ans, le musée méritait bien un petit coup de frais, lance Sara Lammens, la directrice générale ad interim des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. Les parquets ont été rénovés, les peintures rafraîchies et l’ensemble a été modernisé sans toucher à la scénographie initiale." L’accueil a aussi été repensé pour les personnes à mobilité réduite et les familles.

Le musée fait aussi preuve d’une modernité nouvelle avec un éclairage renouvelé 100% LED dont l’intensité varie en fonction du passage des visiteurs. "Lorsqu’une salle se vide, des détecteurs permettent à l’éclairage de se tamiser doucement pour économiser l’énergie, poursuit la directrice ad interim. Le musée s’engage ainsi progressivement vers une sobriété énergétique."

29 nouvelles œuvres

Si les changements ne sont pas majeurs, le musée accueille tout de même 29 nouvelles œuvres qui viennent ainsi compléter la collection déjà exceptionnelle. Et, comme pour accentuer encore plus le mouvement déjà très présent dans le musée, de nouvelles cimaises ont fait leur apparition.

"Ce système beaucoup plus flexible va nous permettre de changer les emplacements des œuvres en fonction des prêts, notamment, ajoute Sara Lammens qui combine son poste de directrice de la KBR avec celui de directrice des MRBAB en remplacement de Michel Draguet, parti il y a quelques mois. Ce système nous laisse bien plus de liberté qu’auparavant et est aussi plus économique."

Un anniversaire à célébrer

Cette réouverture après des travaux qui auront coûté 450 000 euros, s’inscrit dans les festivités autour des 125 ans de la naissance du surréaliste belge. "Ce musée n’est pas un mausolée", note le président de la Fondation Magritte, Charly Herscovici avec un large sourire avant de rappeler que le travail de René Magritte fera l’objet de plusieurs mises en lumière dans les prochains mois, à Sidney, Anvers et Monaco.

2024 marquera également le centenaire de la publication du Manifeste du surréalisme d’André Breton. Cent ans de surréalisme qui seront célébrés comme il se doit notamment par une exposition itinérante conçue avec le Centre Pompidou, la Kunsthalle de Hambourg, la Fundacion MAPFRE et le Philadelphia Museum of Art. À Bruxelles, l’exposition traitera des grands thèmes du surréalisme comme la nuit, la métamorphose, le rêve… Elle se tiendra aux Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique du 21 février au 21 juillet de l’année prochaine. Une collaboration avec Bozar est également prévue. Un partenariat inédit qui prendra le nom du Surréalisme au Mont des Arts. Par ailleurs, la Fondation Folon entrera aussi dans la danse en faisant se rencontrer l’univers des deux artistes à travers un dialogue qui s’annonce surprenant.

Musée Magritte – 2 Place royale à Bruxelles.