What the Fun: la nouvelle génération de l'humour belge sur un plateau

Soutien public

Un pas important, c’est cette tournée, montée par l’ASBL What the Fun qui rassemble une vingtaine d’humoristes. Ils feront le tour des centres culturels de Wallonie et de Bruxelles. Une première. "On n’a pas trop accès à ce circuit, d’habitude, assure Rudy Lejeune, l’organisateur. On remarque que, souvent, les centres culturels préfèrent éviter les risques. Ils invitent un humoriste français connu qui remplira la salle. Et la case humour est prise. Ca laisse peu de place pour les jeunes talents." La tournée existe grâce à un soutien financier public la Ministre de la Culture et la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Le stand-up ne cesse de gagner en popularité, surtout auprès des jeunes et des jeunes adultes. Un style d’humour direct, où les artistes interagissent avec le public. Et où ils font passer des messages aussi. Parfois avec un vrai fond, parfois avec plus de légèreté. "C’est comme au cinéma, compare Lorenzo Mancini. Il y a de grosses production de pur divertissement et parfois des films plus recherchés. En stad-up, c’est pareil, il y en a pour tous les goûts. On peut rigoler avec une histoire d’amour, ou un fait de société, parler d’écologie. On est plusieurs sur scène avec des univers différents, des styles différents…"

Lorenzo Mancini a son spectacle à lui, Origami en ce moment au Kings Comedy Club à Bruxelles. Un show d’une heure, seul sur scène. C’est bien différent d’un plateau de plusieurs humoristes. "Ici, on a quelques minutes pour convaincre: il faut que ça soit plus rythmé, plus efficace, on n’a pas le temps de planter le décor."

Surprendre

Et puis, l’autre difficulté, c’est de parvenir à se renouveler pour surprendre le public. "En concert, les gens viennent voir les chansons qu’ils connaissent. Nous c’est le contraire: on doit toujours surprendre ! Avec toutes les vidéos qui circulent sur internet, ils ont parfois vu des extraits. Mais ça fait partie du jeu. C’est pour ça que j’essaie que le spectacle ait une dimension de fond. Après, c’est à nous de nous renouveler…"