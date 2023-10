Le Chat de Philippe Geluck: 40 ans et toujours impertinent

"Je ne savais pas où on allait"

Le lendemain, on lui propose de participer à un casting avec trois autres dessinateurs, pour illustrer un tout nouveau supplément du journal Le Soir, Temps Libre. À l’époque, Geluck était à la télé, dans Lollipop, au théâtre ou exposé dans les galeries. "J’ai apporté mes dessins du Chat. À 11h, il y avait une réunion de rédaction et à 12h30 j’apprenais que j’étais choisi. En moins de 24h, le Chat prenait vie". Après quelques ajustements, il est publié pour la première fois le 13 mars 1983 dans Le Soir.

En 40 ans, l’humour a évolué. Le Chat aussi. "Il était plus sage au début", sourit Philippe Geluck qui illustrait des sujets plus "légers". Et puis, il a évolué. Il se souvient notamment d’un premier dessin marquant sur l’apartheid. "Plus tard, j’ai commencé à traiter de sujets plus polémiques, la religion, la burka, le transgenrisme, le handicap… Dans un contexte où on dit que la liberté des humoristes se restreint, moi je continue au contraire à essayer de faire rire de tout. Par exemple, quand je fais un dessin d’un gamin en chaise roulante, ce n’est pas pour me moquer des personnes handicapées. Elles font partie de la vie de tous les jours. Au contraire, on me dit, merci de nous dessiner, ça nous fait exister aux yeux du monde."

"Le Chat ne m’a jamais lassé"

Le Chat a pris beaucoup de place dans la vie de son créateur. Mais pas toute la place et il s’en réjouit. "Si je n’avais fait que ça tous les jours pendant 40 ans, je n’aurais pas tenu le coup. J’ai eu la chance de pouvoir faire de la radio, de la télé, de monter sur scène, en Belgique mais aussi en France. De passer à la peinture, la sculpture. C’est passionnant. Franquin, Peyo, Hergé étaient tout le temps vissés à leur table de dessin. À la fin, Peyo ne pouvait plus voir un Schtroumpf en peinture ! Moi, ça ne m’est pas encore arrivé avec le Chat. J’ai toujours la niaque, toujours envie de m’amuser."

À l’occasion de cet anniversaire, il publie un nouvel album, plus épais, avec rien que des dessins inédits, Le Chat est les 40 bougies. Et son expo de sculptures monumentales est prolongée dans le Parc Royal de Bruxelles jusqu’en février.

Un musée en 2026

Après, viendra un musée, mais il faudra encore être patient… jusqu’en 2026. Le chantier du "Musée du Chat et du dessin d’humour" a pris beaucoup de retard. Il a fallu creuser des niveaux en plus et ça prend du temps. On n’y verra pas que des dessins et des objets de Geluck, mais de bien d’autres dessinateurs, des expos temporaires, des chats dans l’histoire humaine et dans les arts, notamment.

Le bâtiment est construit par la Région et Philippe Geluck le louera. Il espère que le gros œuvre fermé sera prêt pour fin 2024 pour pouvoir aménager l’intérieur. Il va financer le projet grâce à la vente de ses statues, mais aussi grâce au soutien de sponsors et de mécènes, espère-t-il.