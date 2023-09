Sandrine Alexi sur scène pour les Restos du rire

Pour la troisième fois, les Restos du rire, imaginés par David Jeanmotte organisent un spectacle (deux représentations) afin de soutenir les Restos du cœur. Une belle affiche où l’on retrouve entre autre Jérôme de Warzée, Kodi, Les Taloche, Sum, Kostia, Lætitia Mampaka, Stacy Star, Freddy Tougaux, James Deano et la Française Sandrine Alexi. Elle qui fut durant 28 ans la principale voix féminine des Guignols partagera un medley de ses imitations sur la scène du Théâtre royal de Mons. "C’est une cause importante et le problème est encore plus criant aujourd’hui avec les crises successives. Alors si on peut sensibiliser le public qui a la chance de pouvoir aller au spectacle…, souligne Sandrine Alexi. Grâce à un spectacle comme celui-ci, on peut distribuer 5 000 repas, ce n’est pas rien."