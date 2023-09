À soixante ans, Liane Foly revient plus en forme que jamais avec un troisième spectacle. Après La folle part en thèse et La folle part en cure, place à La folle repart en thèse. Un show mêlant humour, imitations, humeurs et chansons.

Liane Foly, ce troisième spectacle, c’est un bilan ?

C’est une douce introspection. Comme une nostalgie heureuse de me dire: "Quand même, j’ai fait tout ça !" J’ai été forcément aidée, épaulée, aimée par mes parents, au départ, qui m’ont donné toutes les clés pour réussir ma vie. Quand je dis réussir, mon père disait toujours: "Il faut une passion, si tu aimes ce que tu fais, tu auras l’impression d’être toujours en vacances."

Comment vous sentez-vous, à soixante ans ?

Comme je dis sur scène, je suis sexygénaire (rires). Déjà quand on arrive à 50 ans on se dit: "Waouh c’est impressionnant ". C’est un cap. À soixante ans, il y a l’expérience. C’est la seule chose dont on hérite de sa vie de femme, de son travail. En ce qui me concerne, je m’intéresse beaucoup à la vie, à la spiritualité, à plein de choses. Je laisse aussi aller le temps. J’ai très bien vécu le confinement même si je l’ai traversé seule. J’avais enfin le temps de lire, de cuisiner, de faire ce que je veux et avoir la paix. Je suis ravie parce que ça m’a fait du bien. Ça m’a fait prendre du recul. "Liane Foly", c’est mon nom d’artiste mais ce n’est pas une finalité en soi. Le but, c’est d’être heureuse et de pouvoir transmettre plein de belles choses à des gens qui en ont besoin, des fréquences vocales, du réconfort, du rire. Ma vie, c’est de faire du spectacle.

Vous lancer dans l’humour comme imitatrice a été compliqué ?

C’est arrivé assez facilement parce que dès le début de ma carrière j’ai commencé en télé à faire des imitations. Je crois que la plus grande révélation a été dans les années 90. J’avais fait une émission chez Michel Drucker et il y avait Jean-Paul Belmondo. Michel, qui est visionnaire, nous avait réunis sur le plateau tous les deux en disant: "Je sais que Liane a des dons d’imitation et je sais que Jean-Paul tu adores ça". Moi, j’étais terrorisée et en même temps admirative d’être face à Belmondo. On a fait Arletty et Michel Simon et ça a beaucoup fait rire Michel qui a dit un truc incroyable: "Va savoir, peut-être qu’un jour tu feras un spectacle d’imitation".

Il fallait ensuite construire un spectacle. C’est une autre affaire.

En plus je suis dans un pays où on n’a pas l’habitude d’avoir des artistes pluriels. Moi je suis un produit anglo-saxon pur sucre. Mes parents s’en sont rendu compte. J’étais une petite fille pleine d’énergie, ils ont remarqué ma voix, j’ai fait de la danse, beaucoup de sport. Il n’y a pas eu: "Elle va faire le droit, médecine… " J’ai suivi comme une espèce de destin. Tous les gens qui m’ont appris des choses, que j’ai écoutées enfant, je les ai rencontrés et j’ai travaillé avec eux par la suite. C’est très impressionnant. Un de mes plus beaux souvenirs professionnels, c’est Michel Legrand. On a beaucoup travaillé ensemble, on est allés à l’étranger. Las Vegas, c’était une pure merveille.

Y a-t-il encore des domaines que vous voulez explorer ?

Plein de choses. J’ai des projets multiples de comédie, de théâtre. La comédie musicale, c’est la seule chose que je n’ai pas faite pour l’instant. Un symphonique tour, aussi.

Le 5/10 au Troca de Liège, le 19/10 au Centre Culturel d’Auderghem, le 28/10 au Théâtre de Namur. Etheragency. be