Ce que vous vivrez lors de “Tintin, l’aventure immersive”

1. Trente-cinq minutes dans une seule salle

Des chiffres d’abord : installé à Tour&Taxis, selon un mode itinérant qu’inaugure Culturespaces après avoir jusqu’à présent privilégié des lieux “d’exposition” permanents, Tintin, l’aventure immersive s’étire sur un espace unique, une salle de 800 mètres carrés, où s’activent 36 projecteurs laser. Durée de l’expérience ? 35 minutes, qui passent très vite (ce qui est bon signe), mais laisse un petit goût de trop peu, malgré un tarif plutôt raisonnable (14,90 € pour les adultes, 8,90 € pour les moins de 17 ans). On peut, bien sûr, programmer un déplacement à Bruxelles à cette seule fin, mais l’idéal serait sans doute d’y combiner plusieurs activités, par exemple en famille.

Vous voile de retour sur l'île mystérieuse... ©Tintin / Kuifje - The immersive adventure Culturespaces / Eric Spiller © Hergé Tintinimaginatio 2023

2. Une expérience sensorielle

Malgré la présence, dans le “vestibule” d’accès, de quelques panneaux explicatifs, ne vous attendez pas, en vous rendant sur place, à en apprendre davantage sur l’œuvre et la vie d’Hergé : conçu en huit parties, Tintin, l’aventure immersive n’est pas là pour ça, mais pour immerger le spectateur dans l’univers du célèbre reporter à la houppe. Une expérience sensorielle, lors de laquelle des dessins, parfois animés, sont projetés sur chaque mur et à même le sol de l’endroit, et accompagnés d’une “bande-son” composée, pour l’essentiel et selon Grégoire Monnier, directeur de Culturespaces, des “morceaux préférés d’Hergé lui-même”. Vous avez là les Beatles, du Iggy Pop, le Brain Damage de Pink Floyd ou encore le Heroes de Bowie. Il avait bon goût, le bougre. Et ça a, effectivement, quelque chose d’iconoclaste, voire d’émouvant, de voir Haddock, les Dupont ou le professeur Tournesol prendre vie sur des morceaux auxquels on ne les aurait jamais naturellement associés.

Marchez sur la lune avec Tintin. ©(Copyright: Vincent LORENT )

3. L’eau, la terre, la lune

Mais que voit-on, exactement, durant cette drôle d’expérience ? La séance s’ouvre sur une projection simultanée et dynamique des couvertures des 24 albums de la série, déclinées dans toutes les langues de publication : Il tesoro di Rackham il Rosso y côtoie donc, en italien dans le texte, Tintin et les Picaros ou Les bijoux de la Castafiore. On se laisse ensuite embarquer dans une revue des aventures de Tintin, tantôt sur terre, lors d’une mémorable cavalcade en Amérique (bluffant), tantôt sous la mer, à bord de son iconique sous-marin requin, tantôt sur la lune, bien sûr. Et avec une place de choix réservée, aussi, aux personnages secondaires : les jurons du capitaine Haddock ne sont bien sûr pas oubliés, cependant que les “méchants” de la série ont droit, eux aussi, à leur moment. Et que la visite, pardon l’expérience, se termine sur une surprise qui voit apparaître Hergé lui-même, selon une scénographie bien pensée.

Toutes les infos pratiques ici