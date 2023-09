Le comédien provocateur de 48 ans, devenu influenceur anti-establishment sur les réseaux sociaux où des millions d'abonnés le suivent, a rejeté les révélations de l'enquête conjointe du Times, du Sunday Times et de la chaîne de télévision Channel 4 rendue publique le 16 septembre.

Quatre femmes ont déposé plainte pour viols, agressions sexuelles et violences psychologiques commises entre 2006 et 2013, dont l'une affirmant avoir eu 16 ans à l'époque. Les faits se sont produits alors que le comédien était au sommet de sa gloire, en tant que présentateur sur les chaines audiovisuelles britanniques BBC Radio 2 et Channel 4, ainsi qu'en tant qu'acteur hollywoodien.

Russell Brand affirme lui que ses relations ont toujours été "consenties", même pendant une période où il a admis avoir été "très, très dévergondé".

Dans une vidéo publiée samedi sur ses différents comptes sur les réseaux sociaux, il a qualifié de "pénible" et d'"extraordinaire" la semaine écoulée, et remercié ses fans pour leur soutien.

Il a aussi critiqué le gouvernement britannique, affirmant qu'il avait demandé aux géants technologiques de le "censurer" en ligne. Il s'est insurgé contre "la collusion entre l'Etat profond et les entreprises" et "la corruption et la censure des médias".

La semaine dernière, la police londonienne a indiqué avoir déjà reçu une plainte à l'encontre de Russell Brand pour agression sexuelle. Les faits remonteraient à plus de 20 ans.